이강덕 포항시장, 세계한인경제인과 손잡고 지역산업 글로벌 성장 견인

세계한인경제인대회 참석… 지역산업 글로벌 네트워크 강화



대도시시장협의회 공동 홍보관·포항시 지역기업 홍보관 운영

이강덕 포항시장(대한민국대도시시장협의회 회장)은 지난 27일부터 나흘간 인천 송도컨벤시아에서 열린 '제29차 세계한인경제인대회＆2025 KOREA BUSINESS EXPO INCHEON'에 참석해, 국내 대도시의 투자 환경을 홍보하고 글로벌 한인 경제 네트워크와의 협력 강화에 앞장섰다.

제29차 세계한인경제인대회＆2025 KOREA BUSINESS EXPO INCHEON. 포항시 제공

이번 대회는 전 세계 73개국 153개 도시의 재외동포 경제인과 국내외 기업인이 참여하는 대표적인 글로벌 비즈니스 행사로, 국내 지방자치단체의 해외 네트워크 확장과 지역경제 활성화를 위한 중요한 교류의 장으로 평가받고 있다.

이 시장은 이번 대회를 통해 포항시를 비롯한 대한민국 대도시들의 투자 매력도와 산업 경쟁력을 세계 시장에 널리 알리고, 지역 산업과 연계한 해외 경제인 네트워크 확장 방안을 모색했다.

이강덕 시장이 회장으로 있는 대한민국대도시시장협의회는 이번 행사에서 19개 회원 도시가 함께 참여하는 공동 홍보관을 운영한다. 이곳에서는 각 도시의 산업 경쟁력, 투자 인프라, 기업 지원 정책 등을 소개하며 국내 대도시의 경제적 잠재력을 전 세계에 알릴 예정이다.

또 포항시도 28일과 29일 양일간 별도의 홍보관을 운영한다. 이번 포항 홍보관에는 슈가에코(식물유래 친환경 세제), 지이브이알(리튬이온 배터리 화재 진압) 등 바이오, 이차전지, 수소 등 미래산업 분야를 대표하는 10개 지역기업이 참여한다.

시는 이번 행사를 통해 지역 핵심 산업의 기술력과 투자 여건을 세계 각국의 경제인들에게 선보이며, 글로벌 시장 진출 기반을 확대해 나갈 방침이다.

이강덕 시장은 "세계 경제의 불확실성이 커지는 상황 속에서도 대한민국과 지역 경제 발전을 위해 헌신하는 한인 경제인들께 깊은 존경을 표한다"며 "이번 세계한인경제인대회가 글로벌 한인 경제 네트워크를 더욱 공고히 하고 다양한 산업 분야에서의 교류와 협력으로 이어지길 기대한다"고 말했다.

이어 이 시장은 현장을 직접 찾아 참여 기업들을 격려하며, 포항의 신산업 생태계 조성을 위한 지속적인 혁신과 협력의 중요성을 강조했다.





27일 인천 송도컨벤시아에서 열린 ‘제29차 세계한인경제인대회&2025 KOREA BUSINESS EXPO INCHEON’에 참석해 인사말을 하고 있는 이강덕 포항시장.

포항시는 앞으로도 협의회 회장 도시로서 국내 대도시 간의 긴말한 협력은 물론 해외 한인 경제인과 글로벌 기업들과의 지속적인 교류와 연대로 지역 성장과 국가균형발전의 선도적 역할을 이어갈 계획이다.





영남취재본부 김철우 기자 sooro97@asiae.co.kr

