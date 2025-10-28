고령문화관광재단, 공식 출범…고령군 문화·관광 발전 새 출발

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

고령문화관광재단(이사장 이남철)은 지난 27일 대가야문화누리 우륵홀에서 출범식을 열고 공식 출범을 알렸다. 이 행사는 고령군의 문화·관광 발전을 위한 새로운 도약의 시작을 기념하기 위해 마련됐다.

출범식은 축하공연을 시작으로 국민의례, 내빈소개, 재단 설립 경과보고, 기념사 및 축사, 재단 CI 소개, '새로운 이야기의 시작'을 주제로 한 비전 퍼포먼스 등으로 진행됐다. 이어 참석자들은 대가야생활촌 어린이과학관 정문으로 이동해 현판 제막식을 진행하며 재단의 출범을 함께 축하했다.

고령문화관광재단은 고령군의 축제와 문화·관광 정책을 보다 체계적이고 전략적으로 추진하기 위해 설립된 출연기관이다. 고령군은 2023년 기본계획 수립을 시작으로 2024년 타당성 검토 및 주민 의견 수렴, 경상북도 출자·출연기관 설립심의를 거쳤다. 이후 2025년 3월 조례 제정, 5~7월 임원 공개모집을 통한 임원 구성, 8월 창립총회, 9월 법인설립허가 및 등기 등 모든 절차를 차질 없이 마무리했다. 또 지난 10월 17일에는 직원 채용을 완료하며 본격적인 운영을 위한 준비를 마쳤다.

재단은 △대가야축제 등 지역 대표 축제의 기획력 및 실행력 강화 △역사문화와 자연자원을 활용한 경쟁력 있는 관광 콘텐츠 개발 △군민과 함께하는 문화·관광 생태계 조성을 통해 고령군의 문화·관광산업을 선도한다는 방침이다.

현재 재단은 경영지원팀과 콘텐츠진흥팀의 2개 팀 체제로 운영되고 있으며, 2026년 하반기 시설운영팀 신설과 향후 문화예술팀 구성을 통해 조직을 단계적으로 확대할 예정이다. 사무실은 대가야생활촌 주산성 2층에 있으며, 고령군 문화관광 발전의 핵심 플랫폼 역할을 수행하게 된다.





이남철 이사장은 "재단의 출범은 고령군 문화·관광의 새로운 도약을 알리는 계기"라며 "지역의 역사문화 자산을 전략적으로 활용해 지속 가능한 발전을 도모하고, 창의적인 사업 추진을 통해 고령군의 경쟁력을 한층 강화해 나가겠다"고 말했다.

고령군이 (재)고령문화관광재단 출범식을 갖고 있다.

영남취재본부 조충현 기자 jchyoung@asiae.co.kr

