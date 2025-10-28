BNK부산은행, 총 500억원 한도 ‘2년제 더 특판 정기예금’ 출시… 최대 연 2.6% 금리

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

10월 27일부터 모바일뱅킹 앱, 판매 시작

BNK부산은행(은행장 방성빈)은 고객의 예금 운용 수요에 맞춰 최대 연 2.60% 금리를 제공하는 2년제 '더(The)특판 정기예금' 판매를 지난 27일부터 실시했다.

이번 특판상품 가입 대상은 실명의 개인 고객이고, 가입금액은 100만원 이상이면 제한 없다.

기본금리는 연 1.55%로, 특판금리 0.85%p와 우대금리 ▲모바일 금융정보와 혜택 알람 동의 시 0.1%p ▲신규 고객 우대금리 0.1%p를 더해 최대 연 2.6% 금리가 제공된다.

또 BNK부산은행 모바일뱅킹 앱을 통해서만 가입할 수 있는 비대면 전용 상품으로, 총 판매한도 500억원 소진 시 조기 종료될 수 있다.

부산은행 신식 개인고객그룹장은 "최근 금리 변동성이 커지면서 중장기 안정 수익을 선호하는 고객이 늘고 있다"며 "앞으로도 고객 중심의 상품과 서비스를 지속적으로 확대해 나가겠다"고 말했다.





부산은행은 창립 58주년을 맞아 ▲고객감사 콘서트 ▲고객참여 이벤트 ▲창립기념 금융상품 출시 ▲런치데이 캠페인 등을 실시해 지역민과 고객에게 감사의 마음을 전하고, 지역사회와의 상생과 동행의 의미를 더했다.

2년제 '더(The)특판 정기예금'.

