카카오뱅크, '금융의 날' 포용금융 부문 금융위원장 표창 수상

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

금융 접근성 강화 및 서민금융상품 활성화 공로



AD

카카오뱅크가 28일 열린 '제10회 금융의 날' 기념행사에서 포용금융 부문 금융위원장 표창을 수상했다.

이번 수상은 카카오뱅크가 서민과 취약계층의 금융 접근성을 높이고, 포용금융 실현을 지속해 온 성과를 인정받은 결과다. 표창은 관련 실무를 담당한 '여신관리팀 김희정 매니저'가 개인 자격으로 수상했다.

카카오뱅크는 고객의 권리인 '금리인하요구권'을 비대면으로 손쉽게 이용할 수 있도록 편의성을 지속적으로 강화해왔다. 김희정 매니저는 해당 실무를 주도하며 ▲앱을 통한 상시 신청 기능 도입 ▲제도 안내 강화 ▲서류 제출 절차 간소화 등을 추진했다. 이를 통해 고객이 보다 쉽고 편리하게 금리인하요구권을 이용할 수 있는 환경을 마련했다.

이를 바탕으로 카카오뱅크는 올 상반기 '금리인하요구권' 23만 4733건을 수용, 수용률 35.6%를 기록하며 은행권에서 압도적인 신청 및 수용 건수 1위(가계대출 기준)를 달성하는 성과를 거뒀다.

또한 김 매니저는 서민금융상품인 '햇살론15'와 '햇살론뱅크'의 전략 및 기획 업무를 수행하며 금융 이용 기회 확대에 기여했다. 특히 햇살론15의 심사 전략을 개선해 신용평점 하위 고객의 이용 범위를 넓히고, 약정액을 기존 대비 7배 이상 확대하며 서민층의 제도권 금융 접근성을 한층 강화했다.

카카오뱅크는 2020년 인터넷전문은행 최초로 '햇살론15'를 취급한 데 이어, 올해 4월 '햇살론뱅크'와 9월 '새희망홀씨Ⅱ(새희망홀씨)' 등을 연이어 출시하며 서민금융 라인업을 더욱 강화해 나가고 있다.





AD

카카오뱅크는 "이번 수상은 고객의 당연한 권리를 지키고 금융의 문턱을 낮추기 위한 카카오뱅크의 노력을 인정받은 결과"라며 "앞으로도 누구나 소외되지 않는 따뜻하고 편리한 금융을 만들기 위해 최선을 다할 것"이라고 밝혔다.





권재희 기자 jayful@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>