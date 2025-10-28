유안타증권, '유안타 체크카드 블랙 & 핑크' 출시

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

전월 실적·주식 매매금액 따라

최대 0.5% 캐시백

유안타증권이 28일 고객의 소비생활과 투자활동을 결합해 캐시백 혜택을 제공하는 새로운 독자 브랜드 체크카드 '유안타 체크카드 블랙 & 핑크'를 출시했다.

이번에 선보인 '유안타 체크카드 블랙 & 핑크'는 체크카드의 기본적인 결제 기능은 물론 전월 카드 실적 및 주식 매매금액에 따라 한도 제한 없이 당월 카드 이용금액의 최대 0.5% 캐시백을 지급하는 것이 특징이다.

전월 카드 이용금액이 10만원 이상인 경우 당월 카드 사용금액의 0.2%를 기본 캐시백으로 지급하며, 국내와 해외주식을 합산한 전월 주식 매매금액이 100만원 이상~1000만원 미만은 0.1%, 1000만원 이상~1억원 미만은 0.2%, 그리고 1억원 이상인 경우 0.3%의 추가 혜택도 제공해 최대 0.5%의 캐시백을 받을 수 있다. 단, 카드 실적 충족 없이 주식 매매금액만 충족한 경우 캐시백이 제공되지 않는다.

카드 디자인도 단일 디자인이 아닌 세대별 감성과 라이프스타일을 반영, 차분하고 전문적 이미지의 블랙과 밝고 트렌디한 감각의 핑크, 두 가지를 적용해 연령대 및 고객의 취향에 따라 원하는 컬러 디자인을 선택할 수 있도록 했다.

신남석 리테일사업부문 대표는 "고객의 투자활동과 소비 패턴을 고려한 실생활 맞춤 혜택을 제공하기 위해 새로운 체크카드 서비스를 출시했다"며 "앞으로도 다양하고 특화된 서비스 개발을 통해 고객의 금융 생활에 도움을 줄 수 있도록 노력하겠다"고 말했다.

'유안타 체크카드 블랙 & 핑크'는 유안타증권 CMA, 위탁 계좌를 보유한 고객이라면 티레이더M(MTS) 및 지점 방문을 통해 발급 가능하며, 신규 발급 고객은 전월 카드 실적에 상관없이 발급월 포함 2개월간 기본 0.2% 캐시백 혜택도 받을 수 있다.





자세한 사항은 유안타증권 홈페이지 또는 고객센터를 통해 확인할 수 있으며, 유안타증권 계좌가 없는 경우 티레이더M을 통해 지점 방문 없이 개설할 수 있다.

김진영 기자 camp@asiae.co.kr

