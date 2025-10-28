SBI저축은행, 대구지점 동성로로 이전…한 달간 '연 7.2%' 정기적금 특판

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

SNS 이벤트 통해 교보문고 북캐쉬 등도 제공

SBI저축은행은 대구지점을 핵심 상권인 동성로로 이전 오픈했다고 28일 밝혔다.

SBI저축은행이 27일 대구지점을 이전 오픈하고 기념식을 개최했다. 기념식에 참석한 김문석 SBI저축은행 대표이사(오른쪽 네번째), 조규식 교보생명 채널담당 부사장(오른쪽 세번째) 등이 기념촬영을 하고 있다. SBI저축은행

대구 지하철 1호선 중앙로역에서 지하도로 연결돼 있다. 중구, 수성구 등 근처 고객들이 편하게 방문할 수 있게 됐다.

전날 진행한 오픈 기념식에는 SBI저축은행의 김문석 대표이사, 크리스 부사장을 비롯한 임직원과 조규식 교보생명 채널담당 부사장, 남성호 교보문고 남부사업단장 등이 참석했다.

SBI저축은행은 이전 오픈 기념 사회관계망서비스(SNS) 이벤트, 정기적금 금리 두 배 특판, 자산관리 세미나 등 풍성한 고객 이벤트를 진행한다.

SNS 이벤트는 다음 달 28일까지 진행한다. SBI저축은행 대구지점과 교보문고 대구점, 칠곡점에 게시된 정기적금 특판 배너를 촬영해 SNS에 인증하면, 교보문고 북 캐쉬 1000원권을 1000명에게 준다. 사이다입출금통장 보유 고객 1000명에게 스타벅스 아메리카노 1잔을 추가로 준다.

정기적금 금리 두 배 특판 상품은 사이다뱅크 애플리케이션에서 사이다입출금통장 계좌를 개설하고 전날 이후부터 교보문고 서적 구매를 충족한 고객에게만 판매한다.

두 조건을 충족하면 연 7.2%의 금리로 상품에 가입할 수 있다. 다음 달 28일까지 1000좌만 판매한다. 가입 기간은 12개월이고 월 납입 한도는 30만원이다.





SBI저축은행 관계자는 "고객 편의성 제고를 위해 핵심 상권으로 지점 이전을 추진하게 됐다"며 "이전을 통해 지역 고객에게 더 나은 금융 환경과 서비스를 제공하고 지역 사회와의 소통도 강화할 것"이라고 말했다.





문채석 기자 chaeso@asiae.co.kr

