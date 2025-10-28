SBI저축은행, 대구지점 동성로로 이전…한 달간 '연 7.2%' 정기적금 특판

SNS 이벤트 통해 교보문고 북캐쉬 등도 제공
SBI저축은행은 대구지점을 핵심 상권인 동성로로 이전 오픈했다고 28일 밝혔다.
대구 지하철 1호선 중앙로역에서 지하도로 연결돼 있다. 중구, 수성구 등 근처 고객들이 편하게 방문할 수 있게 됐다.
전날 진행한 오픈 기념식에는 SBI저축은행의 김문석 대표이사, 크리스 부사장을 비롯한 임직원과 조규식 교보생명 채널담당 부사장, 남성호 교보문고 남부사업단장 등이 참석했다.
SBI저축은행은 이전 오픈 기념 사회관계망서비스(SNS) 이벤트, 정기적금 금리 두 배 특판, 자산관리 세미나 등 풍성한 고객 이벤트를 진행한다.
SNS 이벤트는 다음 달 28일까지 진행한다. SBI저축은행 대구지점과 교보문고 대구점, 칠곡점에 게시된 정기적금 특판 배너를 촬영해 SNS에 인증하면, 교보문고 북 캐쉬 1000원권을 1000명에게 준다. 사이다입출금통장 보유 고객 1000명에게 스타벅스 아메리카노 1잔을 추가로 준다.
정기적금 금리 두 배 특판 상품은 사이다뱅크 애플리케이션에서 사이다입출금통장 계좌를 개설하고 전날 이후부터 교보문고 서적 구매를 충족한 고객에게만 판매한다.
두 조건을 충족하면 연 7.2%의 금리로 상품에 가입할 수 있다. 다음 달 28일까지 1000좌만 판매한다. 가입 기간은 12개월이고 월 납입 한도는 30만원이다.
SBI저축은행 관계자는 "고객 편의성 제고를 위해 핵심 상권으로 지점 이전을 추진하게 됐다"며 "이전을 통해 지역 고객에게 더 나은 금융 환경과 서비스를 제공하고 지역 사회와의 소통도 강화할 것"이라고 말했다.
문채석 기자 chaeso@asiae.co.kr
