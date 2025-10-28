토스증권 PC, 첫 대규모 업데이트…WTS 첫 매매 수수료 캐시백

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

홈화면·종목상세·사이드창 개선

11월 8일까지 WTS 첫 매매 고객 캐시백

나스닥 100 E-mini 선물 실시간 시세

토스증권이 고객에게 최적의 투자 경험을 지원하기 위해 자사의 웹 기반 주식거래 서비스(WTS) 토스증권 PC를 업데이트하고, WTS에서 처음 매매하는 고객을 대상으로 'WTS 첫 매매 수수료 캐시백 이벤트'를 진행한다고 28일 밝혔다.

토스증권PC는 지난해 7월 출시한 이후 1년 3개월 만에 대규모 업데이트가 진행됐다. 이번 업데이트는 '직관적인 정보, 빠른 주문, 맞춤형 인터페이스'라는 세 가지 키워드를 중심으로 진행됐으며 ▲홈화면 ▲종목상세 ▲사이드창 기능이 대폭 개선됐다.

토스증권PC에 접속 시 가장 먼저 보이는 홈화면은 다양한 시장 정보를 한눈에 확인 할 수 있도록 재구성됐다. 경제지표, 기업실적발표, 주요 시장지수, 실시간 종목 거래량 차트 등 시장동향 파악에 필요한 주요 정보는 한 화면에 직관적으로 배치했다.

이번 업데이트와 함께 토스증권은 나스닥 100 E-mini 선물 실시간 시세를 제공한다. 나스닥 100 E-mini 선물 실시간 시세는 글로벌 시장의 방향성을 가늠할 수 있는 주요 지표로, 많은 투자자가 참고하는 핵심 정보로 활용되고 있다.

종목상세는 차트, 호가, 뉴스, 커뮤니티 등 주요 정보를 한눈에 확인할 수 있도록 한 화면에 배치해 화면 전환 없이 필요한 정보를 자연스럽게 한눈에 확인할 수 있도록 개선됐다. 각각의 정보는 고객의 취향 및 니즈에 따라 위치와 순서를 조정하는 개인화 기능을 제공해 고객 편의성을 강화했다.

트레이딩 편의성을 확대하기 위해 현재가 주문을 할 수 있는 간편주문 기능도 새롭게 도입됐다. '차트 크게보기' 모드를 통해 한층 심도 있는 분석이 가능하고, 개인화된 보조 지표와 그리기 기능이 WTS와 MTS에 연동돼 디바이스에 상관없이 일관된 투자 경험을 제공한다.

또 WTS를 이용하는 고객들이 보유종목과 관심 종목을 한눈에 탐색할 수 있게 설계된 사이드창은 화면 안에 작은 화면을 띄울 수 있는 화면 속 화면(PIP)모드를 지원한다. 고객은 이용 패턴에 따라 사이드창의 위치를 자유롭게 이동해 사용할 수 있다.

토스증권은 이번 토스증권PC 개편 및 업데이트를 기념해 오는 11월 8일까지 WTS 첫 매매 고객을 대상으로 수수료 캐시백 이벤트를 진행한다. 캐시백은 이벤트 기간 내 최대 3만원까지 지급한다. 자세한 내용은 토스증권 WTS에서 확인할 수 있다.





토스증권 관계자는 "이번 업데이트는 지난해 7월 토스증권 PC를 처음 선보인 이후 진행된 대규모 업데이트로 출시 이후 지금까지 고객분들이 남겨 주신 다양한 피드백을 면밀히 살펴보며 정보 확인부터 주문, 매매까지 모든 고객이 보다 손쉽게 사용할 수 있도록 WTS 전반을 개선하는 데 중점을 뒀다" 며 "앞으로도 안정성과 편의성을 갖춘 트레이딩을 제공하기 위해 지속적으로 노력할 것"이라고 말했다.





김진영 기자 camp@asiae.co.kr

