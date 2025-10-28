부산교육청, 업무자동화 프로그램 개발대회 시상… 교직원이 행정효율 높여

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

부산시교육청 직원들이 현장에서 직접 발굴한 아이디어로 불필요한 행정 절차를 줄이고, 단순 반복 업무를 자동화할 수 있는 다양한 프로그램을 선보였다.

부산시교육청(교육감 김석준)은 지난 27일 오후 교육청 회의실에서 '업무 자동화 프로그램 개발대회' 우수작에 대한 시상식을 열었다. 이번 대회는 지난 8~9월 교육청 소속 교직원을 대상으로 진행, 현장 중심의 행정혁신을 촉진하기 위한 취지로 마련됐다.

대회에는 총 43편의 프로그램이 출품돼, 이 중 실용성과 확장성을 기준으로 심사를 거쳐 5팀이 수상했다.

대상(상금 500만원)은 부산사대부고 권보성 교사가 개발한 '분반편성자동화 및 관리프로그램'이 차지했다. 이 프로그램은 고교학점제 도입으로 복잡해진 분반 편성 과정을 자동화해, 교원의 행정 부담을 크게 덜 수 있다는 평가를 받았다.

우수상(상금 250만원)은 본청 총무과 홍민기 주무관과 인성체육급식과 박경령 주무관으로 구성된 에듀아이팀의 '관외여비정산프로그램'이 선정됐다. 출장보고서와 정산서를 자동으로 생성해 행정 효율을 크게 높인 점이 높은 평가를 받았다.

장려상(각 100만원)은 세 팀이 수상했다. ▲동래고 임병율 교사와 남산고 김혜경 교사의 체크체커팀은 '고교학점제 수강신청 자동점검프로그램'을 개발해 수강신청 오류를 자동으로 검출하고 개인별 결과를 정리할 수 있도록 했다. ▲대명여고 송유일 교사의 유일팀은 학교별 통계 보고서를 손쉽게 생성할 수 있는 '성적취합도우미'를 선보였다. ▲동명초 신욱재 주무관의 업무사대보험팀은 매크로를 활용해 고지서 취합을 자동화하는 '교육공무직원 4대보험 통합프로그램'을 개발했다.





김석준 교육감은 "현장의 불편을 직접 해결하려는 교직원들의 창의적인 노력이 행정 혁신의 출발점"이라며 "수상작이 실제 학교와 기관에서 활용될 수 있도록 적극 지원하겠다"고 밝혔다. 이어 "이번 대회가 교직원들의 업무 효율을 높이고, 디지털 전환 문화를 확산하는 계기가 되길 바란다"고 덧붙였다.

부산시교육청.

