카카오페이, AI로 카드·결제 혜택찾기 베타서비스 출시

sLLM 기반 AI '페이아이' 탑재

"보험·결제 이외 분야로 확대"

카카오페이는 경량화 대규모 언어모델(sLLM) 기반 인공지능(AI) '페이아이'에서 개인 맞춤형 카드·결제 혜택 추천 서비스인 'AI로 나만의 혜택 찾기' 베타 버전을 출시했다고 28일 밝혔다.

AI로 나만의 혜택 찾기는 사용자의 현명한 소비를 돕는 생성형 AI 서비스다. 페이아이가 카카오페이에 등록된 신용·체크카드 및 카카오페이머니 등 다양한 결제 수단의 복잡한 혜택 조건과 실적 현황, 가맹점별 프로모션 등을 실시간으로 분석해 최적의 솔루션을 제공한다.

카카오페이 측은 "결제 수단이 다양해지며 프로모션, 가맹점별 혜택 등을 사용자가 일일이 챙기기 어려워진 점을 착안해 AI를 활용해 모든 결제 순간에서 사용자의 고민을 덜고 혜택을 극대화할 수 있도록 서비스를 구현했다"고 설명했다.

핵심 기능은 '매장별 최적의 결제 수단 추천'이다. 사용자가 결제하려는 가맹점과 금액에 맞춰 결제 수단별 할인·적립 혜택을 비교·분석, 가장 적합한 방법을 즉시 알려준다. 카드별 최소 실적 충족 여부까지 종합적으로 고려해 추천의 정확도를 높였다.

향후 월간 소비 내역을 분석해 놓친 혜택이나 다음 달 혜택을 최대로 받기 위한 전략 등을 담은 '소비 리포트' 기능을 추가하는 등 서비스를 계속 고도화할 예정이다.

카카오페이는 보험, 결제에 이어 다양한 금융 영역으로 페이아이를 확장할 방침이다. 이를 통해 AI 금융 에이전트를 구축해나갈 계획이다.





카카오페이 관계자는 "복잡한 결제 혜택 정보를 AI가 대신 분석해 누구나 쉽고 편리하게 최대 혜택을 누리도록 돕는 데 중점을 뒀다"고 말했다.





문채석 기자 chaeso@asiae.co.kr

