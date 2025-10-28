SK케미칼, 재난 대비 '긴급구호 키트' 제작 봉사활동 전개

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

SK케미칼이 재난 발생 시 지역사회의 신속한 일상 회복을 돕기 위한 '긴급구호 키트(KIT)'를 제작했다.

SK케미칼은 성남시 판교에 위치한 본사에서 '2025 밸류데이(VALUE Day)'두 번째 프로그램으로 '긴급구호 키트 제작' 봉사활동을 진행했다고 28일 밝혔다.

SK케미칼은 판교 에코랩에서 SK케미칼 구성원들이 긴급 구호 키트 제작 봉사활동을 마치고 기념사진을 촬영하고 있다. SK케미칼

긴급구호 키트는 산불, 호우 등 기후위기로 인한 긴급 재난상황에서 피해 지역에 전달되는 필수 생존 및 건강 지원 물품 세트다. 이날 봉사에는 SK케미칼 구성원 30여명이 참여해, 위생·생활·응급 안전 용품 등 총 21종의 물품으로 구성된 구호 키트 450박스를 직접 포장했다. 완성된 키트는 사회공헌 NGO(비정부기구) 단체인 지파운데이션에 전달된다. 지파운데이션 측은 여주 물류 창고에서 이를 보관, 관리하고, 재난 발생 시 3일 이내 현장에 배분키로 했다.

SK케미칼은 앞으로도 우리 사회에 필요한 문제 해결에 기여할 수 있는 ESG(환경·사회·지배구조) 실천 활동을 적극 발굴하고 실행해 나갈 계획이다.

고정석 SK케미칼 경영지원본부장은 "기후 위기를 비롯한 재난 등 사회의 예측 가능성이 낮아지고 있는 상황에서 이를 선제적으로 대비하는 최소한의 인프라 구축이 필요하다"며 "우리 구성원이 참여해 마련한 구호 키트가 위기 상황에서 사회의 안정성을 확보하는 데 작은 보탬이 되길 바란다"고 말했다.





한편, 밸류데이는 올해 SK케미칼이 새롭게 기획한 ESG 프로그램이다. 구성원의 자발적 참여와 리더십을 바탕으로 지역사회 취약계층의 회복과 행복을 지원하는 사회공헌 활동으로, 지난달에는 성남시 율동생태학습원에서 발달장애인을 위한 울타리 설치 및 페인트 작업 봉사활동이 첫 번째 프로그램으로 진행됐다.





정동훈 기자 hoon2@asiae.co.kr

