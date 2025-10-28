금융위, '금융업권 생산적 금융 소통회의' 개최

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

금융 역할은 지속가능한 성장 선도

부동산·담보 편중은 도움 안 돼

금융지주, 산업 이해도 제고 위한 조직 마련

금융위원회는 생산적 금융으로의 전환의 주체인 금융업권과 소통과 협력을 강화하기 위해 '금융업권 생산적 금융 소통회의'를 개최했다고 28일 밝혔다.

이번 회의는 권대영 금융위원회 부위원장의 주재로 KB·신한·하나·우리·농협·BNK·iM·JB·메리츠·한국투자 금융지주 및 미래에셋 증권, 키움 증권, 삼성화재, 한화생명, 교보생명의 생산적 금융 담당 임원 등이 참석했다.

권 부위원장은 모두발언에서 "오늘 회의는 생산적 금융으로의 전환에 대한 정부와 금융업권의 공감대를 공유하고, 이를 위한 속도감 있는 실천과 실질·효과적인 추진 방안을 논의하기 위해 마련됐다"고 말했다. 또한, 정부가 지속가능한 성장을 위한 생산적 금융을 핵심 과제로 추진하고 있는 만큼, 성공적인 전환을 위해 금융업권이 필요한 것을 가감 없이 이야기해달라고 발언했다.

이어 권 부위원장은 생산적 금융에 대해 "금융이 경제의 지속가능한 성장을 선도하는 본질적 역할을 회복해야 한다"는 의미라면서 금융시장의 자금이 부동산·담보에 편중된 기존의 방식으로는 금융권과 우리 경제의 성장에 도움이 되지 않는다고 강조했다.

그러면서 이제는 금융업권이 스스로 미래 성장 동력을 키워내기 위한 적극적 역할에 나서야할 때라고 하면서, 기존의 방식과 다른 새로운 성장을 위한 새로운 시각·새로운 방식·새로운 접근이 필요한 시점이라고 발언했다.

구체적으로 금융이 산업 혁신생태계에 동참하기 위해서는 금융계와 산업계간 협업과 소통이 중요하고, 금융권이 산업에 대한 선별·평가·관리 역량을 확충할 필요가 있다고 했다. 이와 관련해 금융지주사를 중심으로 산업 이해도 제고를 위한 조직을 마련하는 방안을 제안했다.

또 금융위도 금융업권이 생산적 금융을 잘 추진할 수 있도록 규제 개선 등 필요한 노력을 충실히 이행해 나갈 것 이라고 밝혔다. 지난 9월 19일 '생산적 금융 대전환 회의'에서 제시한 부동산에서 첨단·벤처·혁신기업, 예금·대출에서 자본시장 투자, 수도권에서 지방으로의 3대 전환과 이를 위한 3대 분야, 9대 과제 이행을 속도감 있게 추진해 나가고 있음을 설명했다.

권 부위원장은 "지금이 우리 금융 구조를 전환하고 재도약을 추진할 수 있는 마지막 기회일 수 있다"며 "형식적 실적 집계와 양적 성과에만 집착하는 '무늬만 생산적 금융'에 그쳐선 안 된다"고 지적했다.





이어 "11월부터는 금융업권별 협회를 통해 운영 중인 규제개선 TF를 통해 금융권 규제개선 사항 등 필요한 정책과제를 발굴해 나가고, 정부차원에서 금융감독원·학계 등 전문가들과 규제합리화 노력을 지속해 나갈 계획"이라고 밝혔다.





황윤주 기자 hyj@asiae.co.kr

