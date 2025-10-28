HDC현대산업개발, 3분기 영업익 730억…전년 대비 54%↑

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

서울원·청주 등 대형 사업장 매출 반영 효과

HDC현대산업개발의 3분기 영업이익이 서울원·청주 가경 아이파크 등 대형 사업장 매출 인식 영향으로 전년 대비 상승했다.

28일 HDC현대산업개발은 연결 기준 3분기 영업이익이 전년 대비 53.8% 증가한 730억원을 기록했다고 공시했다. 같은 기간 매출액은 3.3% 감소한 1조530억원, 당기순이익은 21.9% 증가한 398억원이다.

올해 1분기부터 누적 영업이익은 2073억원으로 작년보다 45.1% 늘었다.

HDC현대산업개발은 "서울원, 청주 가경 등 대형사업장의 매출 인식과 수원 아이파크 시티 10~12단지 준공 매출 인식 등이 작용하며 영업이익 상승 등을 이끌었다"고 설명했다.

HDC현대산업개발은 분양을 앞둔 운정 아이파크 시티, 최근 분양한 천안 아이파크 시티 2단지 등 대형 사업장의 사업 추진에 따른 매출 인식으로 4분기와 내년에도 안정적인 실적 상승세를 유지할 것으로 보고 있다.





HDC현대산업개발은 "청주 가경 아이파크, 천안 아이파크 시티 등 검증된 사업장을 중심으로 전국 각지에 1만 가구 이상의 꾸준한 공급을 이어가며 안정적인 분양도 유지할 계획"이라고 밝혔다.





