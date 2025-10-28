LS에코에너지, 영업이익·매출 모두 늘어…3분기 사상 최대

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

영업이익 148억·매출 2328억

누적 이익은 지난해 연간 실적 돌파

유럽·미국 수출 호조로 외형·수익성 성장

글로벌 전력망·AI 데이터센터 확대도 견인

LS에코에너지는 연결 기준 올해 3분기 영업이익이 148억원으로 지난해 동기 대비 17.7% 증가했다고 28일 공시했다.

매출은 2328억원으로 4.2% 늘고 순이익도 112억원으로 34.1% 증가했다. 3분기 누적 영업이익과 순이익은 각각 537억원과 421억원으로, 지난해 연간 실적 448억원과 353억원을 넘어섰다.

사상 최대 실적이다. 이에 대해 LS에코에너지는 유럽향 초고압 전력 케이블 수출 확대, 미국향 배전(URD) 케이블 판매 증가 등에 따른 결과라고 분석했다. 글로벌 전력 인프라 투자 확대, AI 데이터센터 급증, 재생에너지 전환 가속화 등이 주요 제품군 수출을 견인한 것으로도 자평했다. 특히 미국의 수입 관세 부과에도 선제적 고객 대응과 전략적 가격 조정을 통해 대미 수출 영향을 최소화한 점이 호실적을 견인한 것으로 보인다.





이상호 LS에코에너지 대표는 "고부가 제품의 해외 수출이 꾸준히 늘고 있고 베트남 정부의 전력망 확충 정책에 따라 내수 시장도 빠르게 성장하고 있다"며 "다가오는 4분기에도 긍정적인 실적 흐름이 이어질 것으로 전망한다"고 밝혔다.





