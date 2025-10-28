파리바게뜨, 상미당 80주년 맞아 새 비전 'K파바' 공개

상미당 1호점 열었던 광화문에 플래그십 매장

기념 한정 제품도 선봬

파리바게뜨가 '상미당(賞美堂)' 80주년을 맞아 브랜드의 새로운 비전인 'K파바'를 공개하고, 기념 제품을 선보인다고 28일 밝혔다.

'K파바'는 1945년 작은 빵집 상미당에서 시작된 회사의 역사와 전통을 글로벌 K베이커리 파리바게뜨가 미래로 이어간다는 의미를 담은 콘셉트다. 'K팝'의 모음 'ㅏ'를 길게 표기해 파리바게뜨의 약칭인 '파바'로 읽히도록 한 'K파바' 로고 디자인은 세계 문화 트렌드를 주도하고 있는 K팝처럼 글로벌 베이커리 시장을 파리바게뜨가 선도해 나가겠다는 의지를 나타낸다.

파리바게뜨는 9월 새롭게 문을 연 플래그십 매장 '광화문1945점'에서 K파바 한정판 제품을 판매한다. 광화문은 1988년 파리바게뜨가 첫 매장을 열었던 곳이다. 파리바게뜨는 '광화문1945점'을 통해 80년 헤리티지와 K베이커리의 우수성을 알릴 계획이다.

파리바게뜨 플래그십 매장 '광화문1945점' 외관. 파리바게뜨

광화문1945점에 들어서자마자 볼 수 있는 길이 17m, 높이 2m의 전면 대형 미디어월에는 'K파바' 로고를 표현한 영상과 파리바게뜨의 과거와 현재, 미래를 보여주는 다양한 영상이 상영된다. 116석의 좌석을 갖췄으며 매장 곳곳에 전통 문양과 한글을 활용한 디자인을 적용했다.

상미당 80주년을 기념하는 한정 제품은 'K파바' 콘셉트를 살려 전통 식재료와 제조 방식을 바탕으로 현대적인 기술과 감각을 더해 개발됐다. 우리쌀 누룩으로 빚은 전통 탁주와 특허받은 토종 효모를 사용한 '우리 주종빵', 프랑스산 명품 발효 버터 '이즈니' 버터와 소금 시럽으로 풍미를 끌어올린 '이즈니 버터크림빵', 정통 방식 그대로 동솥에 끓여낸 커스터드 크림으로 목초란과 바닐라빈, 크리스탈 펄솔트의 감칠맛을 살린 '황금 크림빵', 보리싹 엿기름과 우리 쌀, 생강 조청으로 추억의 맛을 재현한 '유과도넛', 발아 현미와 카무트 튀밥으로 바삭한 식감을 살린 '뻥튀기 페스츄리', 구수한 제주도 청보리, 달콤한 팥앙금, 향긋한 쑥떡의 조화로운 풍미가 좋은 'K파바 제주 청보리빵' 등이다. 매장 내 별도의 상미당 코너를 마련해 상미당과 파리바게뜨의 역사를 볼 수 있다.

한국 전통의 미(美)와 색(色)을 현대적으로 해석한 'K파바 케이크' 시리즈도 판매한다. 과일과 초코 크럼블로 비빔밥의 색감을 구현한 'K파바 비빔 케이크', 한복의 색감과 자태를 케이크로 구현한 'K파바 한복 케이크' 등이다.





파리바게뜨 관계자는 "상미당 80주년을 맞아 파리바게뜨의 과거와 현재, 미래를 담은 '광화문1945점'에서 'K파바' 콘셉트의 특별한 제품을 선보였다"며 "앞으로도 전통을 미래로 잇는 'K파바' 제품과 콘텐츠를 꾸준히 선보여 고객들에게 특별한 경험을 제공하고 글로벌 K베이커리 열풍을 선도해 나가겠다"고 말했다.





한예주 기자 dpwngks@asiae.co.kr

