한국앤컴퍼니그룹, 첫 홍보 영상 공개…"묻고 실행하며 혁신 실현"

글로벌 커뮤니케이션 강화

한국앤컴퍼니그룹이 28일 그룹 첫 홍보 영상을 공개했다. 영상은 '묻고 실행하라(Question & Act)'라는 내용을 중심으로, 기술로 세상을 움직이며 혁신을 실현하는 그룹의 비전을 제시한다. 한온시스템 합류 이후 처음으로 그룹 전체를 아우르는 통합 콘텐츠다.

그룹의 다양한 사업 영역을 ▲모빌리티 기술 ▲정밀 기술 ▲삶과 사회적 가치 세 가지 테마로 구성했다. '모든 것은 물음에서부터 시작한다'는 메시지로 시작, 각 사업 영역에서 던진 질문이 실행과 실현으로 이어지는 과정을 담았다.

그룹은 조현범 회장의 "문제 의식을 가지는 것이 혁신의 출발점"이라는 철학 아래 구성원이 능동적으로 변화를 주도하는 '프로액티브 컬처'를 조직 전반에 정착시켜왔다. 이 영상은 이를 바탕으로, 세상의 변화를 향한 질문과 기술로 그에 답하는 모습을 통해 그룹 고유의 혁신 방식을 그려냈다.

공개 후 그룹 내부에서는 "모빌리티 기술, 정밀 기술, 사회적 가치라는 세 가지 테마가 그룹 정체성을 완벽히 보여준다", "영상 속 '묻고, 실행하고, 실현하라'라는 캐치프레이즈가 뇌리에 강렬하게 남는다" 등 임직원들의 호평이 이어졌다.

그룹은 온라인을 통해 대중에게 공개하는 것은 물론, 비즈니스 미팅, 해외 전시회 등 고객을 대상으로 한 홍보 자료로도 적극 활용할 예정이다.





한국앤컴퍼니그룹 관계자는 "그룹이 추구하는 혁신 방식을 직관적으로 전달하기 위해 제작했다"며 "'프로액티브 컬처'를 바탕으로 실행 문화를 확산하고, 기술로 세상을 움직이는 혁신을 이어가겠다"고 말했다.





