광동제약, 다회용 인공눈물 '아이톡쿨 점안액' 3종 출시

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

주성분 '히프로멜로오스'로 길어진 보습 효과

소비자 기호 따라 선택 가능

광동제약은 다회용 인공눈물 '아이톡쿨 점안액' 3종(순·라이트·쿨)을 출시했다고 28일 밝혔다.

광동제약 '아이톡쿨 점안액' 3종. 광동제약

AD

아이톡쿨 점안액 3종은 주성분으로 '히프로멜로오스(Hypromellose)'를 함유, 인공눈물의 점도를 높이고 눈물이 각막에 머무르는 시간을 늘려 눈의 건조함을 완화하는 효과가 더 오래 지속되도록 했다. 또 눈의 피로 회복을 돕는 포도당을 함유해 눈에 필요한 영양 공급 기능을 강화했다. 이 외에도 보습 성분으로 알려진 히알루론산이 첨가제로 포함됐다.

아이톡쿨 점안액은 L-멘톨의 함량에 따라 3종으로 구성돼 개인의 선호도와 안구 상태에 따라 제품을 선택할 수 있다. '순(Mild)' 제품은 부드러운 사용감을, '라이트(Light)'와 '쿨(Cool)' 제품은 단계별로 상쾌한 사용감을 제공한다.

제품은 케이스당 14㎖ 단위로 판매되며 ▲눈의 피로 ▲눈물의 보조(눈의 건조) ▲하드콘택트렌즈 또는 소프트렌즈 착용 시 불쾌감 ▲눈의 침침함 등에 효능·효과가 있다. 1회 1~2방울, 1일 3~5회 점안하면 된다. 일반의약품으로 약국에서 구입할 수 있다.

시장조사기관 아이큐비아(IQVIA)에 따르면 올해 7월 기준으로 최근 1년간 약국에서 판매된 국내 인공눈물 시장 규모는 약 537억원으로, 전년 대비 15% 성장하며 지속적인 상승세를 보이고 있다.





AD

광동제약 관계자는 "디지털 환경 노출이 일상화되면서 인공눈물도 개인의 필요와 취향에 맞게 세분화되고 있다"며 "눈의 피로와 건조함을 자주 느끼는 현대인에게 좋은 솔루션이 될 것으로 기대한다"고 전했다.





조인경 기자 ikjo@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>