당근, 통합 캠페인 '삶은당근' 진행…박보검 모델 발탁

당근으로 연결되는 삶 그려내

당근은 오는 12월 8일까지 6주간 대규모 통합 마케팅 캠페인 '삶은당근'을 진행한다고 28일 밝혔다.

'나를 둘러싼 모든 삶은 당근으로 굴러간다'는 슬로건을 바탕으로 한 이번 캠페인은 중고거래, 알바, 모임, 동네가게, 부동산, 중고차, 페이 등 당근의 다양한 서비스를 통해 사람들이 서로 연결되고 있는 삶에서 영감을 받아 기획됐다.

'삶은당근' 캠페인은 당근 공식 유튜브에서 공개된 메인 캠페인 영상을 비롯해 당근의 각 서비스와 연계한 릴레이 이벤트 등으로 구성됐다.

캠페인 영상에서는 배우 박보검이 주인공으로 등장해 '삶은당근'이라는 캠페인명을 삶은(Boiled) 당근(Carrot)으로 풀어내며 시작한다. 당근 모임을 통해 동네 농구 모임에 참석한 박보검이 이웃 학생과 중고거래를 하고, 동네가게를 방문하며, 커뮤니티에 동네 소식을 전하는 등 당근으로 이어지는 일상의 순간들을 그려낸다. 영상 속 이웃들의 이야기를 확장한 스핀오프 영상은 11월 초에 추가 공개될 예정이다.

릴레이 이벤트에서는 당근의 각 서비스 특성을 살린 다양한 프로그램이 펼쳐진다. 캠페인 1~2주차에는 ▲보검이네 꽃집 알바 ▲침착맨 잡화점이 진행된다. 이후 모임, 부동산, 동네가게, 중고차 등 다른 서비스에서도 릴레이 형식으로 이벤트가 이어질 예정이다. 캠페인 기간 총 12개 브랜드와의 제휴 프로모션을 통해 당근페이 현장결제 및 포장주문 혜택도 제공된다.

이와 함께 소소한 일상을 자랑하는 글을 이벤트 페이지에 올리면 많은 공감을 받은 사연이 광화문 대형 디지털 전광판과 사연자 거점 동네 현수막 등에 노출되는 '동네방네 자랑회', 당근머니 포인트를 모을 수 있는 인앱 미니게임 '혜택 오락실'도 선보인다.





당근 관계자는 "이번 캠페인을 통해 이용자들이 일상과 동네에서 더 많은 의미 있는 연결을 경험하길 바란다"고 했다.





최호경 기자 hocance@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>