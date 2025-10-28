희귀·난치질환 치료할 '첨단재생의료' 글로벌 협력방안 모색

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

복지부-재생의료진흥재단, '2025 연례 심포지엄'

보건복지부와 재생의료진흥재단이 28일 서울 용산구 전쟁기념관 내 피스앤파크컨벤션에서 '혁신과 접근을 향해: 첨단재생의료의 새로운 흐름'을 주제로 '2025 첨단재생의료 연례 심포지엄(2025 RMAF Annual Symposium)'을 개최한다.

첨단재생의료 분야의 제도, 기술 등의 최신 동향을 공유하고 첨단재생의료의 발전 방향을 논의하기 위해 열리는 이번 국제 심포지엄엔 국내·외 첨단재생의료 전문가, 산업계 및 유관기관 관계자 등 200여명이 참여할 예정이다.

심포지엄에서는 첨단재생의료 분야의 글로벌 정책 및 제도 동향, 기술 및 투자 동향에 대한 국내·외 전문가의 발표가 진행된다. 정책 및 제도 세션에서는 일본, 대만, 독일 및 캐나다 등 주요 선진국의 첨단재생의료 제도와 최신 정책 동향 및 시사점을 논의하고, 기술 및 투자 세션에서는 희귀질환 유전자편집 치료제 개발, 차세대 CAR-T 치료법 등 최신 기술개발 현황과 투자 동향 등을 소개한다.

첨단재생의료 분야의 진흥과 발전에 기여한 유공자의 노고를 격려하고 복지부장관 표창을 수여하는 자리도 마련됐다. 이래석 가톨릭대학교 서울성모병원 교수는 코로나19 환자를 대상으로 한 특이적 T세포 치료의 안전성, 유효성을 평가하기 위한 임상연구 수행을 통해 첨단재생의료를 통한 난치성 감염질환 치료 가능성을 제시하는 등 기술 발전에 기여한 점이 높이 평가됐다. 김현일 옵티팜 대표는 유전자 편집 기술을 활용한 장기이식용 형질전환 돼지 개발 등을 통해 첨단재생의료 기술·산업 진흥에 이바지한 공로를 인정받았다.

신꽃시계 복지부 첨단의료지원관은 "올해 2월 중대·희귀·난치질환 환자들에게 새로운 치료 기회를 제공할 수 있도록 치료제도를 도입했다"며 "정부는 안전성·유효성에 기반한 재생 치료가 조속히 현장에 안착할 수 있도록 치료의 근간이 되는 임상연구를 활성화하고 심의 절차를 합리적으로 개선하겠다"고 말했다.





박소라 재생의료진흥재단 원장은 "이번 심포지엄이 첨단재생의료 제도와 기술 발전에 대한 공감대를 형성하며 글로벌 협력 방안을 모색하는 자리가 되길 바란다"고 전했다.





조인경 기자 ikjo@asiae.co.kr

