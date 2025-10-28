안산시, '재외동포 정착지원사업' 공모 선정…국비 2억 확보

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

동포 청년 역량 강화 프로그램 추진

경기도 안산시는 재외동포청이 주관한 '2026년도 지역별 재외동포 정착지원 사업' 공모사업에 선정돼 국비 2억 원을 확보했다고 28일 밝혔다.

안산시가 광복 80주년을 기념해 지난 18일 개최한 '제9회 아리랑' 행사에서 동포들이 공연을 마친 후 기념사진을 촬영하고 있다. 안산시 제공

시는 이번 공모 선정으로 '고려인 재외동포 청년 역량 강화 지원사업'을 운영할 계획이다. 사업은 ▲청년동포 디아스포라 포럼 개최 ▲청소년 진로 멘토링 지원 ▲상호문화 이해 및 전시관 해설사 양성 등으로 구성된다.

시는 특히 이번 공모 선정으로 그동안 민간 위탁금을 전액 시비로 지원해 온 고려인문화센터 운영의 재정 부담을 덜게 됐다고 설명했다. 시는 내년 센터 운영에 이번에 확보한 국비 2억원과 시비 2억원 등 총 4억원의 예산을 편성할 계획이다.

앞서 시는 상반기에도 재외동포청 공모사업에 선정돼 국비 1억원을 확보했다. 이를 기반으로 시는 고려인 동포 인권 실태조사와 기초 법률 교육 등 초기 적응을 위한 동포 체류 지원 사업 등을 진행 중이다.





이민근 안산시장은 "앞으로도 재외동포와 동포 청년들의 역량을 강화할 수 있도록 지속해서 지원해 상호 문화 사회의 중심지로서 입지를 강화할 것"이라고 말했다.





정두환 기자 dhjung69@asiae.co.kr

