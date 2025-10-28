양자 산업 발전 위한 '제11회 대전혁신기술교류회(DITEC)'개최

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

양자 산업 분야 아직 초기 단계...새로운 기회 열려 있어

사진=대전시 제공

AD

대전시 6대 전략산업인 양자 산업에 대해 논의하는 자리가 마련된다.

대전시가 28일 대전신세계 엑스포타워 20층 유니콘 라운지에서 '제11회 대전혁신기술교류회(DITEC)'를 개최한다.

이번 교류회는 '양자와 녹색 전환: 전략산업 중심의 기술 융합'이라는 주제로 대전시 6대 전략산업인 양자 산업에 대해 논의한다.

1부 세션은 한국과학기술정보연구원 양자통신연구센터 이원혁 센터장이 기존 컴퓨터에 비해 강력한 암호 해독 능력을 갖춘 양자컴퓨터와 이에 맞서는 양자 보안에 대해 발표한다.

이어 한국 양자 벤처 1호 ㈜큐노바의 김재완 전무이사가 양자 우위의 달성이 산업에 미치는 효과를 발표하고, ㈜워터제네시스 황선경 이사가 ESG 경영이 필수화된 지금, 일상에서의 녹색 전환의 필요성에 대해 발표한다.

이어 2부는 1부 내용을 바탕으로 발표자와 참여자가 함께하는 패널토론을 진행한다.

최원혁 대전시 기업지원국장은 "2025년 노벨물리학상이 양자컴퓨터 기술 발전에 공헌한 연구진에게 돌아가는 등 전 세계적으로 양자 기술의 잠재력과 중요성이 인정받고 있다"며 "양자 산업 분야는 아직 초기 단계로 아마존, 구글, MS 등 글로벌 대기업뿐만 아니라 스타트업에도 새로운 기회가 열려있다"고 밝혔다.

그러면서 "양자 기술 분야에 관심 있는 분이 이번 교류회에 참석해 양자 분야 산업 동향에 대한 정보를 얻어가시길 바란다"고 말했다.





AD

행사는 관심 있는 시민 누구나 참여할 수 있으며, 참가 신청은 네이버폼 또는 포스터 상단 QR코드를 통해 가능하다. 기타 자세한 사항은 대전테크노파크 기술사업화 팀으로 문의하면 된다.





충청취재본부 모석봉 기자 mosb@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>