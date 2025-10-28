딥테크 스타트업 한자리에…'글로벌 초격차 테크 컨퍼런스' 개막

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

AEPC 정상회의 부대행사로 개최

딥테크 분야 기술포럼·특별세션

중소벤처기업부가 28일부터 29일까지 서울 광진구 그랜드 워커힐 서울에서 '글로벌 초격차 테크 컨퍼런스'를 연다.

글로벌 초격차 테크 컨퍼런스는 인공지능(AI) 등 딥테크 스타트업의 신기술 전략 확보와 글로벌 진출을 촉진하기 위해 국내외 스타트업, 전문가, 대기업, 공공기관, 벤처캐피털(VC) 등이 함께하는 국내 최대 규모의 기술 포럼이다.

한성숙 중소벤처기업부 장관이 28일 서울 광진구 그랜드 워커힐 서울에서 열린 '글로벌 초격차 테크 컨퍼런스 개막식'에서 축사를 하고 있다. 중소벤처기업부

이번 행사는 지난 8월 제주도에서 개최한 제31차 '아시아태평양경제협력체(APEC) 중소기업 장관회의'에서 공식 출범한 'APEC 스타트업 얼라이언스'의 후속 조치로 마련됐다. 아울러 산업 분야 딥테크 스타트업의 중요성을 고려해 다음달 2일까지 경북 경주에서 열리는 'APEC 정상회의 주간'의 공식 부대행사로 추진됐다.

올해 3회째를 맞은 콘퍼런스는 'AX for ALL(모두를 위한 AI 대전환)'이라는 주제로 열렸다. 28일 개막식에는 한성숙 중기부 장관, 국내외 딥테크 스타트업 대표 등 300여명이 참석한 딥테크 스타트업 기술전시회 투어를 시작으로, 미국 미스릴 AI(Mithril AI)의 제러드 퀸시 데이비스(Jared Quincy Davis) 대표의 기조연설과 패널토의가 진행됐다.

첫날 황보제민 한국과학기술원(KAIST) 교수의 '휴머노이드와 AI의 융합이 새롭게 여는 로봇산업 선순환 생태계' 발표 및 패널토의를 시작으로 행사 기간 기술 포럼은 초격차 10대 분야 13개 세션으로 진행된다.

특별세션은 딥테크 스타트업과 일반인 모두가 정보를 얻을 수 있는 프로그램으로 구성됐다. 첫날 K-AI 독자 파운데이션 모델 관련 5개 정예팀이 참가해 '독자 AI 파운데이션 모델 개발 목표·현황 및 향후 계획'에 대해 발표하고 AI 스타트업과 협업 방안 등을 토론했다.

APEC 회원국 등 7개국 대사관 등에서 각국의 '글로벌 인바운드 창업 지원 프로그램'을 소개하고 교류하는 프로그램도 진행된다. 사우디아라비아 투자부 등과 함께하는 투자 유치를 진행하는 등 양일간 5개의 특별 세션이 진행된다.

이외의 부대행사로는 딥테크 스타트업의 성장과 글로벌 진출을 위한 개방형 혁신(오픈이노베이션)·투자유치·네트워킹 등 8개로 구성됐다.

AI와 로봇 분야는 주요 대기업 등과 스타트업 간 협업을 위한 오픈이노베이션을 운영한다. 바이오·제약 분야는 미국 독일 등 주요 바이오 선진국 대사관 상무관 등을 초청해 해당국 진출 전략 등을 논의하는 파트너링을 진행하고 바이오 기업형 벤처캐피털(CVC) 등과 투자유치 기업공개(IR)도 진행한다.





한 장관은 "빠르게 변화하고 있는 글로벌 시장 정책환경에 발맞춰 딥테크 스타트업이 성장하고 발전할 수 있도록 관계부처와 협력을 통해 다양한 정책을 집중적으로 지원하겠다"고 말했다.





