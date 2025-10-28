동반위, KCC와 상생 생태계 구축…中企 경쟁력 강화 지원

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

'협력기업 생태계 강화 협약' 재협약 체결

동반성장위원회는 KCC와 대·중소기업 양극화 해소를 위한 '협력기업 생태계 강화 협약'을 체결했다고 28일 밝혔다. 이번 협약은 2022년 첫 체결 이후 재협약으로, '납품대금 제대로 주기 3원칙' 준수를 포함해 향후 3년간 대·중소기업 상생협력 프로그램 운영을 주요 골자로 한다. 기존 157억원에서 26억원을 늘린 총 183억원 규모의 지원 계획을 마련했다.

협약에 따라 KCC는 협력 중소기업 임직원을 대상으로 ▲내일채움 공제 ▲ 우수 직원 격려금 ▲ 스포츠 관람 티켓 지원 등의 복지 프로그램을 운영한다. 또한 복지포인트 제도를 새로 도입해 협력 중소기업 임직원의 근로 의욕과 삶의 질 향상을 도모할 예정이다.

이와 함께 협력 중소기업의 경쟁력 강화를 위한 ▲공동기술개발(R&D) ▲ 생산·검사 설비 무상 임대 ▲ 직무교육 프로그램 등을 함께 운영한다. 뿐만 아니라 ▲ 홍보콘텐츠 제작 ▲ 안전설비 투자 ▲ 인증 시험비용 지원 등 현장의 요구를 반영한 신규 프로그램을 추가로 도입했다.

아울러 기술개발과 설비투자가 필요한 우수 협력기업에는 KCC가 자체 기금을 조성해 무이자 대출 프로그램을 운영함으로써, 금융 부담 없이 사업을 추진할 수 있도록 지원할 방침이다.

동반위는 기술 및 구매 상담 기회를 확대하며 우수사례를 발굴·확산해 나갈 예정이다. 협력 중소기업은 '대금 제대로 주기 3원칙' 준수와 혁신 역량 강화를 통해 제품·서비스 품질을 높이고 임직원 근로조건 개선 등을 위해 노력할 계획이다.





이달곤 동반성장위원장은 "이번 협약이 상징적 선언에 그치지 않고, 협력기업이 체감할 수 있는 실질적 변화를 이끌기 위해 긴밀히 협력해 나가겠다"고 말했다.





