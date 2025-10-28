롯데홈쇼핑, 선유도역 자체 캐릭터 '벨리곰'으로 새단장

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

벨리곰 IP활용 공공디자인…도심속 포토존 조성

역사 내외부 벨리곰·서브 캐릭터 디자인 래핑



롯데홈쇼핑은 서울 영등포구 양평동5가 본사 인근의 지하철 9호선 선유도역을 자체 캐릭터 '벨리곰' 디자인으로 꾸미고 포토존을 조성했다고 28일 밝혔다.

지난 24일부터 선유도역 출구 외벽은 벨리곰과 서브캐릭터 꼬냥이(고양이), 자아도치(고슴도치), 영등포구 캐릭터 '영롱이' 등을 활용한 디자인으로 래핑(wrapping·표면을 그래픽 디자인이나 필름 등으로 감싸 꾸미는 작업)됐다.

롯데홈쇼핑 자체 캐릭터 벨리곰으로 꾸민 서울 지하철 9호선 선유도역 출구. 롯데홈쇼핑 제공

선유도공원 방향 출구는 '휴식'을 콘셉트로 구름 위에 올라탄 벨리곰을, 양평동 방향의 상권 인접 구간은 '즐거움'을 주제로 벨리곰과 서브 캐릭터들의 활기찬 모습을 담았다. 역사 내부에는 '선유도서관' '안양천 황톳길' 등 인근 명소를 소개하는 벨리곰 디자인의 안내판을 설치했다.

앞서 롯데홈쇼핑은 지난 7월 영등포구청과 벨리곰 지식재산권(IP)을 활용한 '지역문화 홍보 및 지역경제 활성화'를 위한 업무협약(MOU)을 체결했다.





롯데홈쇼핑 측은 "이번 행사는 벨리곰의 친근한 이미지를 통해 지역사회에 활력을 불어넣고, 시민들에게 일상 속 즐거움을 전하기 위해 기획됐다"고 설명했다.





김흥순 기자 sport@asiae.co.kr

