서울시, 프랜차이즈와 손잡고 폐비닐 100% 자원화 추진

프랜차이즈 6개 기관과 업무협약

폐비닐 분리배출·완전회수 목표

가맹점에 폐비닐 분리배출존 설치

서울시가 국내 대표 프랜차이즈 업체들과 폐비닐 100% 자원화에 나선다. 해당 업체들이 폐비닐을 전용봉투에 담아 배출하면 서울시가 수거·재활용하는 방식이다.

이를 위해 서울시는 28일 서울시청에서 한국프랜차이즈산업협회, 프랜차이즈 5개사와 '폐비닐 분리배출 활성화 업무협약'을 맺었다. 이번 협약은 '우리 매장 비닐은 전용봉투에!'라는 구호 아래 참여 매장들이 폐비닐 전용 봉투를 배출하면 서울시가 수거하는 이른바 '민관협력형 자원순환 모델'이다.

서울시는 생활폐기물 직매립을 앞두고 생활폐기물 감량과 재활용률 제고를 추진했다. 하지만 폐비닐은 재활용이 어렵고 재활용가능자원이라는 인식 부족으로 종량제 봉투로 배출돼 소각·매립되는 경향이 높았다. 이에 폐비닐을 다량 배출하는 음식점, 패스트푸드 사업장, 프랜차이즈 매장 등 민간기관과 협력해 자율적 분리배출 실천을 유도하고 폐비닐 100% 자원화에 나선다.

협약에는 한국프랜차이즈산업협회를 비롯해 김가네, 롯데리아, 버거킹, 배스킨라빈스, 땅스부대찌개 등 5개 프랜차이즈 기관이 참여한다. 협약에 참여한 5개 프랜차이즈는 서울 내 매장 850여 개소에 폐비닐 분리배출존을 설치하고 전용봉투 분리배출·완전회수를 시작한다. 향후 한국프랜차이즈산업협회 산하 외식 프랜차이즈 1000여개 기관을 중심으로 참여를 확대해 나갈 계획이다.

참여기업은 사회적 책임 실천 강화를 위해 서울 소재 가맹점 확산을 목표로 시민 참여 캠페인, 내부 직원 교육, ESG 경영 확대 등을 병행한다. 서울시는 협약 이행 상황을 주기적으로 확인하고 성과 우수 매장에 대한 인센티브와 홍보 지원을 추진할 예정이다. 또한 협약 성과를 바탕으로 소상공인 매장 등으로 단계적 확산에 나선다.

서울시는 이번 협약을 통해 프랜차이즈 업계 매장 내 폐비닐이 체계적 관리됨으로써 도시미관 개선·처리비용 절감을 비롯해 온실가스 감축 효과도 거둘 수 있을 것으로 기대하고 있다. 협약 이후에는 ▲참여 매장 확대 ▲전용봉투 배포 및 회수 체계 운영 ▲재활용 품질 관리 ▲시민 홍보 캠페인 등을 단계적으로 추진할 계획이다.





김태균 서울시 행정1부시장은 "이번 업무협약은 서울시가 민간 프랜차이즈 업계와 손잡고 폐비닐 100% 자원화라는 구체적 목표를 실현하기 위한 첫걸음"이라며 "단순한 분리배출 캠페인을 넘어 민관이 협력해 자원순환 체계를 구축하고 지속가능한 도시 환경을 조성하는 새로운 모델을 제시한다는 점에서 매우 뜻깊다"고 전했다.





