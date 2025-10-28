용인시, AI·디지털트윈으로 하수처리 효율 높인다

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

기후부 주관 연구과제 실증지로 '용인에코타운' 선정



경기도 용인시가 하수 처리에 첨단 인공지능(AI)과 디지털트윈 기술을 접목한다.

AD

용인시는 기후에너지환경부가 추진하는 '수요맞춤형 물관리 시설 수요자원화 기술개발 및 실증 연구과제' 실증지로 용인에코타운 하수처리시설이 선정됐다고 28일 밝혔다.

이에 따라 용인에코타운에서는 AI와 디지털트윈 기술을 활용해 물관리 플랫폼을 개발하고, 하수처리 효율을 높이며 전력망 안정화와 기술 표준화를 추진하는 실증 사업을 벌이게 된다.

오는 2028년 말까지 진행되는 실증 사업에는 이치에스코리아(HSK), 서울시립대학교, 경기대학교, 포스코이앤씨 등이 공동으로 참여한다. 참여 기관들은 2027년 상반기 중 현장 설비 구축을 완료한 뒤, 같은 해 3분기부터 데이터 수집과 운영 시뮬레이션 등 본격적인 연구에 착수할 계획이다.

이번 실증사업지로는 용인에코타운를 포함해 전국 6곳의 하수처리시설과 정수처리 시설이 지정됐으며, 총 173억 원 규모의 연구비가 투입될 예정이다.

시는 연구 목표인 하수처리시설 공정에너지 10~15% 절감이 달성될 경우 용인에코타운 기준으로 연간 약 6억원의 전력비 절감 효과를 거둘 것으로 기대한다.

연구 종료 후에는 설치된 센서, 제어장치, 통합운영시스템 등 약 20억 원 규모의 연구설비를 기부채납 받아 공공하수처리시설의 에너지 자립화 기반으로 활용할 예정이다.





AD

이상일 용인시장은 "이번 연구사업은 AI와 디지털트윈 같은 첨단 기술을 공공하수처리시설에 접목해 에너지 절감과 효율적인 도시 운영을 동시에 실현할 수 있는 의미 있는 시도"라며 "에너지 자립도 향상과 탄소중립 실현을 위해 실증사업을 성공적으로 추진하겠다"고 말했다.





정두환 기자 dhjung69@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>