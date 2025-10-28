AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

마리초등학교 거창 CC에서 골프 체험!

경남 거창 CC는 마리초등학교 학생 16명과 학부모, 교사를 초청하여 '제2회 거창 CC 지역 어린이 골프 체험 행사'를 진행했다고 28일 밝혔다.

이날 행사는 지난 4월 가조초등학교 학생을 대상으로 열렸던 제1회 행사에 이어 두 번째로 진행된 행사로, 임시휴장 일을 활용해 지역 어린이들에게 골프에 대한 이해를 돕고 체험 기회를 제공한 뜻깊은 자리였다.

거창 CC 제2회 지역 어린이 골프 원데이 체험 행사 단체 사진.

AD

체험은 먼저 골프 생활 스포츠지도사 자격을 보유한 경기 진행 팀장이 진행한 안전교육으로 시작했다. 이어 아이들은 퍼팅 체험을 통해 골프채와 그린에 친숙해지도록 한 후, 골프 카트를 타고 코스를 직접 둘러보며 신나는 투어 프로그램을 즐겼다.

행사에 참여한 한 학생은 "골프가 어려운 운동인 줄 알았는데 직접 해보니 신기하고 재밌어 계속하여 골프를 쳐보고 싶다"고 말했다.

심선이 거창골프 장사업소장은 "이번 행사가 어린이들에게 골프라는 스포츠의 재미와 자신과의 싸움을 통해 성취감을 느낄 좋은 기회가 되기를 바라고 내년에도 계속해 이어 나가겠다"고 밝혔다.





AD

한편, 거창 CC는 골프 꿈나무 육성을 통한 지역 스포츠인 저변 확대를 위해 골프 체험학습과 골프 엘리트 육성 프로그램 등을 연중 운영하고 있다.





영남취재본부 최순경 기자 tkv0122@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>