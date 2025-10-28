광명시, 취약계층·학대피해 아동 정신건강 회복 위해 지역사회와 맞손

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

상담기관·병의원 등 4곳과 업무협약

심리치료·후원 연계·의료지원 등 협력 지원

경기도 광명시가 취약계층이나 학대 피해 아동의 정신 건강 회복을 위해 지역 사회와 손을 맞잡았다.

27일 광명시가 시청 컨퍼런스룸에서 개최한 '공동생활가정, 학대피해아동 심리치료지원 업무협약식'에서 협약 기관 관계자들이 협약서를 들어보이고 있다. 광명시 제공

광명시는 27일 시청 컨퍼런스룸에서 사회복지법인 빛나라, 구성심리상담센터 광명점, 광명시청소년상담복지센터, 서울튼튼소아청소년과의원과 '공동생활가정 및 학대 피해 아동 심리치료·후원 연계·의료지원 관련 업무협약'을 체결했다.

이번 협약은 전문 치료기관과 협력해 공동생활가정 입소 아동과 학대 피해 아동 등 정신적 어려움을 겪는 아동에게 기존의 물리적 지원을 넘어 심리·정서 지원을 강화하고 통합적 지원체계를 구축하기 위해 마련됐다.

협약에 따라 시는 심리적 지원이 필요한 보호 대상 아동을 발굴하게 된다. 사회복지법인 빛나라는 미술 심리치료 무료 지원과 식료품 후원, 구성심리상담센터는 치료비 감면, 광명시청소년상담센터는 시설아동 대상 집단상담 우선지원 및 후원 서비스 연계를 각각 담당한다. 서울튼튼소아과의원은 긴급 입소 아동 우선 건강검진을 지원한다.





박승원 광명시장은 "이번 협약으로 정서적 보호가 필요한 아동들이 조금 더 따뜻한 돌봄을 받을 수 있을 것"이라며 "아이들이 안정된 환경에서 마음의 상처를 치유하고 건강하게 성장할 수 있도록 촘촘한 보호망을 구축해 나가겠다"고 말했다.





