파주시, 성평등 공간 조성 민관협의체 구성…시민 모두 함께하는 공간 창출

경기 파주시는 지난 24일 시청 대회의실에서 성매매집결지 폐쇄 이후 성평등 공간 조성을 위해 의견을 제시해 줄 민관협의체 위원 위촉식을 개최했다고 28일 밝혔다.

파주시가 지난 24일 시청 대회의실에서 성매매집결지 폐쇄 이후 성평등 공간 조성을 위해 의견을 제시해 줄 민관협의체 위원 위촉식을 개최하고 있다. 파주시 제공

민관협의체는 관련 공무원 4명과 민간위원 14명 등 총 18명으로 구성됐으며, 위촉식은 ▲위원회 경과보고 ▲위촉장 수여 ▲성평등 공간 조성 사업에 대한 설명 및 질의응답 ▲기념촬영 순으로 진행됐다.

민관협의체 위원들의 임기는 2025년 10월 24일부터 성평등 공간 조성 사업이 완료될 때까지로, 사업이 마무리될 때까지 중요한 역할을 맡게 된다.

위원들은 시설물 설계와 조성 과정에 참여해 시민들이 실제로 사용하고 체감할 수 있는 공간을 만들기 위해 다양한 의견을 제시할 예정이다. 이들은 공간의 설계와 배치, 그리고 각종 시설물이 시민들의 편리함과 안전을 고려해 조화롭게 이루어지도록 구체적인 방향성을 제시하는 책임을 지게 된다.





김경일 파주시장은 "이번 성평등 공간 조성은 포용적 도시로서 모두가 자유롭고 평등한 시민 공간으로의 전환을 목표로 하고 있다"며 "이번 사업은 단순히 물리적 환경을 개선하는 것을 넘어서, 사회적 약자가 존중받는 진정한 의미의 '성평등' 도시로 자리 잡는 데 중요한 계기로 만들어 달라"고 당부했다.





파주=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

