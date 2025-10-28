에이블리, 뷰티 PB 본격 진출…"10·20 잘파세대 겨냥"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

에이블리코퍼레이션이 운영하는 패션 플랫폼 에이블리가 뷰티 자체 브랜드(PB) 사업을 본격적으로 추진한다고 28일 밝혔다.

에이블리 뷰티 PB는 파트너사와의 협업 구조를 기반으로 한 '상생형 PB 모델'로 운영된다. 상품 기획은 브랜드 주도로 진행되며 에이블리는 생산, 재고 관리, 마케팅 등 전반을 담당한다.

이번 PB는 10·20 잘파세대(Z+α세대)를 주요 타깃으로 한다. 기존 화장품 업계에서 대부분의 상품이 20~40대를 중심으로 출시되면서 잘파세대를 겨냥한 제품은 제한적으로 제공돼 왔다. 이에 에이블리는 뷰티 브랜드가 10·20세대 특화 상품을 개발하도록 지원하고 기존 제품 라인업을 10·20 타깃의 에디션으로 새롭게 선보이는 방식을 검토하고 있다. 앱·리테일 분석 서비스 와이즈앱·리테일에 따르면 지난달 에이블리 사용자 중 10·20세대 비중은 50%를 넘어섰다.

셀플루언서(Sell-fluencer) 마케팅을 통해 PB 효과를 극대화한다. 셀플루언서는 판매자(Seller)와 인플루언서(Influencer)의 합성어로 자신의 영향력을 활용해 상품을 판매하는 사람을 뜻한다. 에이블리는 뷰티 자체 제작 상품과 셀플루언서를 연계한 마케팅을 통해 인지도를 제고할 계획이다. 대표적으로 이달 뷰티 브랜드 에뛰드와 쇼핑몰 영앤리치 대표 겸 인플루언서 채영이 협업해 선보인 아이섀도우, 틴트 등 3종 기획 세트 상품은 론칭 3시간 만에 초도 물량이 완판됐다.

향후 PB 전용관도 신설할 계획이다. 에이블리는 전용관을 통해 신규 브랜드와 PB 상품의 노출 효율을 극대화하고 소비자와의 접점을 강화할 전망이다.





강석훈 에이블리 대표는 "에이블리는 론칭 초기부터 셀러와의 상생을 최우선 기조로 운영해왔으며 PB 모델 역시 파트너사와의 지속 가능한 협력 구조를 기반으로 설계했다"며 "앞으로 본격 론칭할 PB를 통해 브랜드에게는 새로운 성장 동력을, 소비자에게는 차별화된 상품 경험을 제공할 것"이라고 말했다.





박재현 기자 now@asiae.co.kr

