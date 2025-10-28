핀다, 프랜차이즈 AI 상권분석 솔루션 '오픈업 프로' 출시

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

1.5억개 상권 프랜차이즈 본사매장 출점지원

AI B2B 상권분석 솔루션…10초 내 AI가 분석

신속히 매장소멸 현황파악…폐업 리스크 대비

핀테크 기업 핀다는 프랜차이즈 전용 인공지능(AI) 상권분석 솔루션 '오픈업 프로'를 출시했다고 28일 밝혔다.

핀다가 출시한 프랜차이즈 전용 인공지능(AI) 상권분석 솔루션 '오픈업 프로'. 핀다

오픈업 프로는 1억5000만개의 상권 빅데이터를 토대로 전국 8000여개 프랜차이즈 본사 출점을 지원한다. AI 기반 맞춤형 상권 분석 서비스를 제공하는 AI 기업 간 거래(B2B) 상권 분석 솔루션이다.

기존 오픈업 서비스는 예비 자영업자 및 개인사업자를 대상으로 최근 1년 치 상권 데이터를 제한된 횟수로 제공했다.

오픈업 프로는 수십 개 매장을 운영하는 프랜차이즈 본사를 대상으로 2018년 이후의 월별 매출을 무제한 제공한다.

오픈업에 없는 배달 매출과 소비자 추정 거주 지역을 알려준다. 사용자가 관심 지역을 설정하면 오픈업 프로 AI가 10초 안에 상권을 분석해 시장, 기회, 소비자, 안정성 항목을 평가한다. AI 해설이 포함된 항목별 등급 평가(S~C등급)와 종합 분석 결과를 담은 'AI 상권 리포트'도 받아볼 수 있다.

신규 출점 입지 선정 및 예상 매출 분석을 위해 현장에서 발품 파는 시간을 90% 이상 줄일 수 있다고 핀다 측은 설명했다.

프랜차이즈 본사에는 직관적인 등급 기준과 AI 해설을 제공한다. 의사결정 속도와 신뢰도를 높이고 외부적으로도 가맹 영업 설득력을 강화하는 효과를 얻을 것으로 기대된다.

오픈업 프로는 특정 연도 매출이 발생했어도 이듬해 매출이 없어진 매장 데이터를 '소멸률'이라는 지표로 나타낸다. 폐업 리스크를 선제 대비하도록 도와준다는 의미다.

김미영 핀다 오픈업 프로덕트 총괄은 "오픈업 프로를 이용하면 소비자 결제 패턴을 파악하기 위해 발품 파는 시간을 줄일 수 있을 것"이라며 "지난해에만 100만명 넘는 자영업자가 폐업할 정도로 창업 환경이 어려운 만큼 프랜차이즈 본사와 가맹점주가 윈윈하도록 돕는 서비스를 제공할 것"이라고 말했다.





한편 핀다는 지난 8월부터 초기 고객사를 대상으로 오픈업 프로 베타 서비스를 제공하고 있다. 오픈업 프로 출시를 기념해 오는 12월31일까지 할인 프로모션을 한다. 행사 기간 가입한 제휴사는 정가 대비 최대 58% 할인된 월 최저 82만5000원에 이용할 수 있다.





문채석 기자 chaeso@asiae.co.kr

