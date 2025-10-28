국립부경대, 외국인 유학생 위한 글로벌 축제 ‘PKNU G·Uni-Festa·Week’ 개막

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

국립부경대학교(총장 배상훈)는 지난 24일 공학1관 다목적홀에서 외국인 유학생을 위한 글로벌 축제 'PKNU G·Uni-Festa·Week' 개막식을 개최했다.

'너와 나, 우리가 만드는 작은 지구촌'을 주제로 열린 이번 축제는 오는 30일까지 7일간 진행되며, 유학생과 재학생, 지역사회가 함께 어우러지는 문화교류의 장으로 마련됐다.

현재 국립부경대에는 학·석·박사과정, 교환학생, 복수학위 등 66개국 1802명의 외국인 유학생이 재학 중이다.

국립부경대학교가 외국인 유학생을 위한 글로벌 축제 'PKNU G·Uni-Festa·Week' 개막식을 개최하고 기념촬영하고 있다. 국립부경대 제공

AD

축제는 국립부경대 라이즈(RISE)사업단과 국제교류본부가 공동 주관했으며, '만남·연결·교류·학습·문화·협력·하나됨'의 7가지 테마 아래 다양한 프로그램이 진행된다.

24일 개막식에서는 유학생 150여명이 레크리에이션 프로그램을 즐겼으며, 25일에는 캠퍼스 인근 평화공원에서 열린 UN평화축제 퍼레이드에 유학생 50여명이 참가해 자국 전통의상을 선보였다.

또 중국, 베트남, 미얀마 등 유학생회는 글로벌 부스를 설치해 25∼26일 양일간 운영했다.

이어 27일에는 한국어 말하기 대회, 토크 콘서트, 골든벨 퀴즈대회가 열리고, 28일에는 글로벌 갤러리 전시와 잔디밭 독서회·영화제가 진행된다.

29일에는 PKNU 글로벌 운동회, 30일에는 학술문화제와 연계한 전통공연과 부스 운영이 이어질 예정이다.





AD

배상훈 총장은 "유학생들이 주인공이 되는 이번 축제를 통해 캠퍼스의 글로벌 문화교류가 한층 활발해질 것으로 기대한다"며 "유학생들이 공부하고 생활하기 좋은 글로벌 캠퍼스 조성을 위해 노력하겠다"고 말했다.





영남취재본부 조충현 기자 jchyoung@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>