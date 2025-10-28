고흥군, 신기·송림항 어촌뉴딜 300사업 준공식

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

"어항 기능 복원·주민소득 증대"

전남 고흥군(군수 공영민)은 지난 27일 공영민 군수, 도의원, 군의원을 비롯한 마을주민 200여명 등이 참석한 가운데 '대서면 신기·송림항 어촌뉴딜 300사업' 준공식을 개최했다고 28일 밝혔다.

신기·송림항은 지난 2022년도 해양수산부 공모사업에 선정된 후 총사업비 148억원(국비 70%, 도비 9%, 군비 21%)을 투입해 방파제 신축, 선착장 연장과 증설, 공동작업장과 다목적창고 신축, 방문자센터 증축, 장사·송림마을회관 리모델링 등 각종 공사를 지난달 완료했다.

고흥군은 지난 27일 공영민 군수, 도의원, 군의원을 비롯한 마을주민 200여명 등이 참석한 가운데 '대서면 신기ㆍ송림항 어촌뉴딜 300사업' 준공식을 개최했다 고흥군 제공

이번 준공을 통해 군은 어항 기능 복원과 정주 여건 개선으로 지역 주민 소득증대와 어촌 활성화에 기여하고, 어촌뉴딜 300사업의 추진 목표에 부합하는 어촌·어항 통합재생의 선도 기반을 마련했다.





공영민 군수는 "신기·송림항에 새롭게 마련된 기반시설과 주변 연계시설을 잘 활용하면 어촌공동체가 활성화되고 새로운 소득 창출로 활력 넘치는 어촌이 될 것으로 기대된다"며 "앞으로도 주민들 삶의 질 향상과 더불어 사람들이 찾아오고 살고 싶은 어촌 구현을 위해 최선을 다하겠다"고 말했다.





호남취재본부 김재승 기자 seung4986@asiae.co.kr

