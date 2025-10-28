중랑구민이 만든 AI 영화, 해외 영화제 초청 쾌거

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

AI 영화제작 프로그램 통해 구민 창작 지원

서울 중랑구(구청장 류경기)가 추진한 인공지능(AI) 영화 교육 프로그램을 통해 구민이 직접 제작한 작품이 국내외 영화제에 초청되며 성과를 거두고 있다.

내일로 가는 문(door to tomorrow) 장면 중 일부. 중랑구 제공.

AD

중랑구는 중랑양원미디어센터가 지난 5월부터 7월까지 구민을 대상으로 운영한 ‘AI 영화 제작워크숍’을 통해 주민 창작을 지원했다고 밝혔다. 해당 프로그램에서는 영화 연출 기초와 함께 미드저니(Midjourney), 클링 AI(Kling AI) 등 최신 생성형 AI 기술을 활용한 실습이 진행됐으며, 참가자들은 총 9편의 단편 AI 영화를 완성했다.

그중 석중휘 감독의 ‘내일로 가는 문(door to tomorrow)’과 이혜미 감독의 ‘Run Hammy Run’이 국내외 영화제에서 주목받았다. ‘내일로 가는 문’은 스페인 제20회 마르베야 국제영화제 AI 부문에서 최우수 작품상 및 감독상 후보에 올랐고, 그리스 ‘2025 Larissa Lumina AI 단편영화제’, 제5회 금천패션영화제 등 총 6개 영화제에 공식 초청됐다. ‘Run Hammy Run’은 제3회 죽서단편 AI영화제에서 대상을 수상하며 작품성과 완성도를 인정받았다.

AI 기반 영화 제작은 적은 예산과 짧은 제작 기간으로 독창적인 콘텐츠를 구현할 수 있다는 점에서 주목받고 있다. 전문 장비나 인력 없이도 누구나 창작에 도전할 수 있어 새로운 문화 창작 트렌드를 이끌고 있다는 평가다.





AD

류경기 중랑구청장은 “이번 성과는 구민의 창의성과 실험적 콘텐츠에 대한 세계적 관심을 보여주는 사례”라며 “앞으로도 중랑양원미디어센터를 중심으로 AI 등 신기술 기반의 문화 창작 활동을 적극 지원하겠다”고 말했다.

중랑양원미디어센터 'AI 영화제작 워크숍’ 포스터. 중랑구 제공.





김민진 기자 enter@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>