성남시, 11월 2일 차량 무상 점검 행사 개최…겨울철 안전 운행 지원

성남시청서 불량 와이퍼·전구·에어컨 필터 교체

워셔액·냉각수 보충 서비스 제공

성남시민을 위한 '차량 무상 점검 행사'가 오는 11월 2일 오전 9시부터 오후 3시 30분까지 중원구 여수동 성남시청 야외주차장에서 열린다.

교통기획과-성남시민 차량 무상 점검 행사 모습. 성남시 제공

성남시가 후원하고 경기도자동차전문정비사업조합(카포스) 성남시지회가 주최하는 이번 행사는 자동차의 각종 불량으로 인한 사고를 예방하고, 겨울철 안전 운행을 돕기 위해 마련됐다.

이날 행사에는 카포스 정비사 150명이 참여해 시민들의 차량을 점검한다. 점검 항목은 △엔진룸 △브레이크 패드와 라이닝 △배터리 △타이어 등 주요 부품이며, 불량이 발견된 와이퍼와 전조등·브레이크등 전구, 에어컨 필터는 무료로 교체해준다.

또한 엔진오일, 워셔액, 냉각수, 브레이크 오일, 타이어 공기압이 부족한 경우 즉시 보충해주며, 정밀 점검이 필요한 차량에는 점검 결과표를 발급해 정비를 받을 수 있도록 안내한다.

점검을 원하는 시민은 자동차등록증을 지참해 행사 당일 현장으로 방문하면 된다. 단, 렌트카·영업용 차량·1t 이상 화물차·수입차는 대상에서 제외되며, 접수는 오후 3시까지 가능하다. 전기차의 경우 차량 특성상 육안 점검으로 한정된다.

카포스 성남시지회는 지역 내 300여 개 자동차 전문정비업체 중 220개 회원사가 소속돼 있으며, 2007년부터 매년 성남시민 차량 무상 점검 행사를 이어오고 있다. 지난해(2024년 10월)에는 약 1100대의 차량을 점검해 총 4700만원 상당의 서비스를 제공했다.





성남시 관계자는 "성남시민 차량 무상 점검은 시민들의 불편을 해소하고 차량 안전을 높이는 것은 물론, 자동차정비업계의 신뢰 구축에도 기여하는 뜻깊은 행사"라며 "앞으로도 더 많은 시민이 참여해 안전한 운행 환경을 누릴 수 있도록 노력하겠다"고 밝혔다.





성남=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

