'미국 출장' 김동연 "코스피 4천돌파 쾌거…큰 성과 갖고 귀국하겠다"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

김동연 경기도지사가 미국 출장 중 코스피 4000포인트 돌파 소식에 쾌거라며 방미 성과를 갖고 귀국하겠다고 약속했다.

김동연 지사는 27일 자신의 사회관계망서비스(SNS)에 "미국 출장 중 코스피 4천p 돌파 소식을 접했다"며 "노무현 대통령 시절 2천p 돌파, 문재인 대통령 시절 3천p 돌파에 이은 쾌거"라고 평가했다.

그러면서 "'주주 가치 제고'와 '지배구조 개선'을 지속적이고 일관되게 추진해야 한다"며 "3차 상법 개정으로 그 길을 열어야 한다"고 말했다.

김동연 경기도지사가 27일 자신의 SNS에 올린 글

AD

이어 "그럴 때 머니무브가 본격적으로 일어나 5천 시대를 앞당길 수 있다"며 "코스닥도 2천은 물론 3천도 충분히 가능하다"고 덧붙였다.

아울러 "저도 더욱 힘을 내 이번 미국 출장에서 우리 경제에 도움이 될만한 좋은 성과를 갖고 가겠다"고 전했다.





AD

김 지사는 앞서 지난 26일 자신의 임기 중 100조원 투자유치 달성과 외교 외연 확장을 위해 미국 출장길에 올랐다.





이영규 기자 fortune@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>