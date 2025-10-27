광주대, 'LCSI 직업심리검사로 탐색' 직무 특강

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

광주대학교 대학일자리플러스센터는 다음 달 13~14일 재학생들을 대상으로 'LCSI 직업심리검사로 탐색하는 나의 직무' 특강을 운영한다고 27일 밝혔다.

LCSI 직업심리검사에서는 7가지 주요특성(도전성, 사교성, 수용성, 신중성, 안정성, 자아개념, 창의성)을 통해 예측된 캐릭터 결과를 기반으로 직업 적성과 직무 선택에 관한 상세한 정보를 제공한다. 취업을 준비하고 있는 대학생들이 막연한 직무 탐색에서 벗어나, 직업심리검사 실시를 통해 올바른 의사결정을 할 수 있도록 2시간씩, 2회기에 걸쳐서 집단 프로그램 형식으로 운영될 예정이다.

프로그램 참여를 희망하는 광주대 재학생은 누리시스템에서, 졸업생과 지역 청년은 유선전화로 신청하면 되며 선착순 30명을 모집한다.





신춘우 대학일자리플러스센터장(회계세무학과 교수)은 "재학생, 졸업생, 지역 청년들이 이번 프로그램을 통해 자신의 특성에 맞는 직무 및 직업 유형을 탐색하고, 성공적인 취업을 도모하는 계기가 됐으면 좋겠다"고 말했다.





