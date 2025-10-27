시민이 지키는 남양주 문화…'남양주문화원 문화지킴이 워크숍' 성료

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

경기 남양주시(시장 주광덕)는 27일 남양주문화원에서 '시민 문화지킴이 회원 역량강화 워크숍'을 개최했다.

주광덕 남양주시장 등 참석자들이 27일 남양주문화원에서 '시민 문화지킴이 회원 역량강화 워크숍'을 개최한 후 기념촬영을 하고 있다. 남양주시 제공

시민 문화지킴이는 남양주의 역사와 문화를 사랑하는 시민들이 자발적으로 참여해 지역 문화유산 답사 등을 통해 역량을 키우고 교류하는 모임으로, 현재 100명의 회원이 활발히 활동 중이다.

이번 워크숍은 시민 문화지킴이들의 전문성과 활동 역량을 높여 남양주 문화 발전을 위해 마련된 것으로, 주광덕 시장을 비롯해 김경돈 남양주문화원장, 문화원 임원 및 시민 문화지킴이 회원 등 40여 명이 참석했다.

1부에서는 남양주시립합창단의 축하공연을 시작으로 표창 수여식, 환영사 및 축사가 진행됐으며, 특히 신동원·박영숙 회원이 우수 문화지킴이로 선정돼 문화원장 표창을 수상하며 현장의 분위기를 한층 고조시켰다.

2부에서는 여행작가 유지안의 초청강연 '예순, 배낭 메고 만나는 예술과 문화'가 이어져 참가자들의 큰 호응을 얻었다. 유지안 작가는 60세에 세계 31개국을 배낭여행하며 경험한 다양한 문화와 예술의 이야기를 들려주며, 일상 속에서 문화를 발견하고 스스로의 삶을 풍요롭게 만드는 법을 전했다. 이어 참석자들은 자유시간을 통해 각자의 문화 활동 경험을 공유했다.

주광덕 남양주시장이 27일 남양주문화원에서 '시민 문화지킴이 회원 역량강화 워크숍'에 참석해 인사말을 하고 있다. 남양주시 제공

시는 이번 워크숍을 계기로 시민 문화지킴이들의 역량을 강화하고, 자발적인 문화참여가 지속될 수 있도록 다양한 지원을 이어갈 계획이다. 또한 문화원을 중심으로 지역 문화가 뿌리내리고 성장할 수 있는 기반을 마련해 '시민이 함께 만드는 문화도시 남양주'를 실현해 나갈 방침이다.





주광덕 시장은 "문화지킴이 여러분들은 우리 시 문화 발전의 든든한 동반자이자 자랑"이라며 "여러분들의 열정과 노력에 감사드리며, 오늘 이 자리를 통해 역량을 강화해서 문화도시 남양주의 새로운 비전을 만들어 주시기를 바란다"고 말했다.





남양주=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

