광주경찰, 동남아 출국 뒤 연락 두절 2명 추가 확인

베트남·캄보디아 사례 포함 총 8명 수사 중

광주경찰청이 동남아시아로 출국한 뒤 연락이 끊긴 사례가 잇따라 신고되자 수사를 확대하고 있다.

광주경찰청은 27일 "베트남·캄보디아로 출국 후 연락이 두절된 남성 2명의 실종 신고가 추가 접수돼 기존 6명을 포함, 현재 총 8명에 대해 소재 확인 수사를 진행 중"이라고 밝혔다.

추가 접수된 사례는 지난 5월 25일 베트남으로 출국 후 행방이 묘연한 40대 남성 A씨(무직)와 9월 26일 캄보디아로 떠난 뒤 연락이 끊긴 20대 남성 B씨(회사원)다. A씨는 지난 20일 오후 1시, B씨는 이날 오전 8시 59분 외교부 미귀국자 신변확인 요청을 통해 각각 신고됐다.

앞서 지난 6월 태국을 통해 캄보디아로 들어간 20대 남성 C씨는 지난 22일 국내로 안전하게 귀국한 사실이 확인됐다. 경찰은 C씨의 출국 경위와 체류 과정에 대해 형사사법공조 절차로 수사를 이어갈 방침이다.

외교부를 통해 신변확인을 요청받은 20대 B씨의 경우 현재 캄보디아에 체류 중인 것으로 확인됐으며, 전화 통화로 안전이 확인됐으나 현지 대사관이 추가 확인을 진행 중이다.

경찰은 또 9월 24일 접수된 실종 1건은 오인 신고로 확인돼 종결됐다고 밝혔다.





광주경찰청 관계자는 "외교부에 재외국민 소재 확인을 위한 협조를 요청했고, 경찰청 국제협력관실(경찰주재관)과 긴밀히 공조해 대상자들의 소재 파악에 주력할 예정"이라고 설명했다.





