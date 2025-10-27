강원도, '3+3 전략'으로 첨단바이오 클러스터 조성 본격 추진

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

강원도, 첨단바이오 클러스터 조성 미래 전략포럼 개최

바이오헬스 산업에 36개 사업 4100억 규모 투자 진행 중

강원특별자치도(도지사 김진태)는 27일 춘천ICT벤처센터 대회의실에서 '강원특별자치도 첨단바이오 클러스터 조성 미래 전략포럼'을 개최했다고 밝혔다.

강원특별자치도청 전경. 강원특별자치도 제공

이번 포럼은 지난해 '강원 바이오의약품 국가첨단전략산업 특화단지' 유치 이후 클러스터 조성의 본격적인 추진 방향과 미래 전략을 논의하기 위해 마련된 자리다.

행사는 도와 강원일보, 강원테크노파크가 공동으로 주최·주관했으며, 산업·정책·지원 등 다양한 관점에서 강원 첨단바이오산업의 비전과 발전 전략을 공유하고, 산업 전문가, 기업, 학계 간 협력과 교류를 강화하기 위한 취지로 진행됐다.

포럼은 1부 개회식과 2부 기조강연 및 발표순으로 진행됐으며 개회식에는 김진태 도지사, 박진오 강원일보 사장 등 주요 내빈들과 바이오산업 관련 기관·기업·학계 관계자 150여 명이 참석했다.

2부에서는 ▲기조강연 ▲주제발표 ▲정책토론 순으로 진행됐다.

이승규 한국바이오협회 부회장의 '바이오산업 현황 및 미래'에 대한 기조강연을 시작으로 박각노 한국산업기술진흥원 단장이 첨단바이오산업 지역정책에 대한 제언을 발표한 후 배준학 오라클벤처투자 대표의 바이오벤처생태계 지원 방안에 대한 발표에 이어, 허장현 강원테크노파크 원장의 주재로 정책토론이 진행되었다.

김진태 도지사는 "이번 주는 강원도 미래산업 슈퍼 위크"라며, "일주일 동안 반도체, 바이오, 미래차 분야에서 1개 사업 착공, 2개 사업 준공이 이어지고, 오늘처럼 토론회만 해도 3가지가 진행된다"고 밝혔다.





이어 "그중에서도 바이오는 30년의 역사속에서 총 36개 사업 4100억원 규모의 투자가 진행되고 있다"며 "앞으로는 인천 송도·대전 대덕 협력은 물론, 일본 고베와 미국 보스턴 등과의 국제 협력까지 3+3 전략으로 업그레이드하겠다"고 말했다.





춘천=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

