한-말레이시아 FTA 타결…방산 등 미래 분야 협력키로

말레이시아 총리 "국방에서 韓은 중요 파트너"
이재명 대통령과 안와르 이브라힘 말레이시아 총리가 27일 정상회담을 갖고 FTA 협상이 타결된 것에 대해 환영의 뜻을 밝혔다. 두 정상은 향후 방산 등의 분야에서 협력을 강화해나가기로 했다.
강유정 대통령실 대변인은 이날 서면 브리핑을 통해 이 대통령이 말레이시아 쿠알라룸푸르에서 이브라힘 총리와 첫 정상회담을 통해 이같은 결과를 도출했다고 밝혔다.
이 대통령은 "취임 후 첫 아세안 국가 방문지로 올해 아세안 의장국이자 오랜 우호국인 말레이시아를 방문해 매우 뜻깊다"고 말했다. 이에 안와르 총리는 이 대통령이 APEC 정상회의 준비로 분주한 가운데 말레이시아를 방문한 데 대해 사의를 표하고 "이 대통령의 이번 말레이시아 방문이 한-말레이시아 관계와 한-아세안 관계가 한 차원 도약하는 중요한 동력을 제공할 것"이라고 화답했다.
강 대변인은 "양 정상은 이번 정상회담을 통해 한국과 말레이시아 간 FTA 협상이 타결된 것을 환영했다"며 "이를 기반으로 역내 핵심 경제협력국으로 양국 간 교역과 투자가 보다 확대됨은 물론, 디지털, AI 등 전략산업 분야에서 협력이 보다 가속화될 것으로 기대했다"고 설명했다.
안와르 총리는 "말레이시아의 국방 역량 강화에 있어 한국은 신뢰할 수 있는 중요한 파트너"라면서 이번 방산 양해각서(MOU) 체결을 계기로 한국과의 방산 분야 협력 강화에 대한 기대감을 드러냈다. 두 정상은 양국이 방산을 비롯해 스마트 인프라, 에너지 전환 등 미래지향적 분야에서도 협력 잠재력이 크다는 데 공감하고 앞으로 협력 분야를 더욱 확대해 나가자는데 뜻을 모았다.
한편 이 대통령은 한반도 평화 공존과 공동 성장의 새 시대를 열기 위한 우리 정부의 노력에 대한 말레이시아의 지지와 협력을 당부했다고 강 대변인은 전했다. 이에 안와르 총리는 "한국 정부의 한반도 정책을 지지한다"며 한반도 평화 구축을 위한 한국 정부의 노력이 결실을 볼 수 있도록 아세안을 비롯한 국제사회와 함께 적극 협력해 나가겠다고 밝혔다.
쿠알라룸푸르(말레이시아)=송승섭 기자 tmdtjq8506@asiae.co.kr
