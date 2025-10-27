한-말레이시아 FTA 타결…방산 등 미래 분야 협력키로

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

말레이시아 총리 "국방에서 韓은 중요 파트너"

이재명 대통령과 안와르 이브라힘 말레이시아 총리가 27일 말레이시아 쿠알라룸푸르 컨벤션센터에서 양자회담에 앞서 기념촬영을 하고 있다. 연합뉴스

이재명 대통령과 안와르 이브라힘 말레이시아 총리가 27일 정상회담을 갖고 FTA 협상이 타결된 것에 대해 환영의 뜻을 밝혔다. 두 정상은 향후 방산 등의 분야에서 협력을 강화해나가기로 했다.

강유정 대통령실 대변인은 이날 서면 브리핑을 통해 이 대통령이 말레이시아 쿠알라룸푸르에서 이브라힘 총리와 첫 정상회담을 통해 이같은 결과를 도출했다고 밝혔다.

이 대통령은 "취임 후 첫 아세안 국가 방문지로 올해 아세안 의장국이자 오랜 우호국인 말레이시아를 방문해 매우 뜻깊다"고 말했다. 이에 안와르 총리는 이 대통령이 APEC 정상회의 준비로 분주한 가운데 말레이시아를 방문한 데 대해 사의를 표하고 "이 대통령의 이번 말레이시아 방문이 한-말레이시아 관계와 한-아세안 관계가 한 차원 도약하는 중요한 동력을 제공할 것"이라고 화답했다.

강 대변인은 "양 정상은 이번 정상회담을 통해 한국과 말레이시아 간 FTA 협상이 타결된 것을 환영했다"며 "이를 기반으로 역내 핵심 경제협력국으로 양국 간 교역과 투자가 보다 확대됨은 물론, 디지털, AI 등 전략산업 분야에서 협력이 보다 가속화될 것으로 기대했다"고 설명했다.

안와르 총리는 "말레이시아의 국방 역량 강화에 있어 한국은 신뢰할 수 있는 중요한 파트너"라면서 이번 방산 양해각서(MOU) 체결을 계기로 한국과의 방산 분야 협력 강화에 대한 기대감을 드러냈다. 두 정상은 양국이 방산을 비롯해 스마트 인프라, 에너지 전환 등 미래지향적 분야에서도 협력 잠재력이 크다는 데 공감하고 앞으로 협력 분야를 더욱 확대해 나가자는데 뜻을 모았다.





한편 이 대통령은 한반도 평화 공존과 공동 성장의 새 시대를 열기 위한 우리 정부의 노력에 대한 말레이시아의 지지와 협력을 당부했다고 강 대변인은 전했다. 이에 안와르 총리는 "한국 정부의 한반도 정책을 지지한다"며 한반도 평화 구축을 위한 한국 정부의 노력이 결실을 볼 수 있도록 아세안을 비롯한 국제사회와 함께 적극 협력해 나가겠다고 밝혔다.





쿠알라룸푸르(말레이시아)=송승섭 기자 tmdtjq8506@asiae.co.kr

