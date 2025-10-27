케빈랩, 인도네시아 국영기관 성공 발판… 'K-녹색기술'로 동남아 에너지 시장 선점 가속

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

에너지 데이터 기반 건물 에너지 관리 시스템(BEMS) 전문 기업 케빈랩이 인도네시아 국민연금공단(TASPEN) 신사옥에 지능형 에너지 관리 플랫폼(DC-BEMS) 구축을 성공적으로 완료하며 글로벌 사업 확장에 속도를 내고 있다.

케빈랩은 지난 9월 TASPEN 신사옥에 신재생 연동 지능형 건물 에너지 관리 플랫폼 구축을 마쳤다. 이 플랫폼은 에너지 데이터 분석 및 예측을 기반으로 TASPEN 건물 내 에너지 사용 효율을 극대화했다. 특히, 태양광 $30kW$ 설비와 연동하여 건물 에너지 자급률을 $50%$ 수준까지 끌어올렸으며, TASPEN 측의 높은 만족도를 얻어 TASPEN 산하 전체 건물로의 확대 적용 논의를 진행 중이다.

이러한 성과는 케빈랩의 독자적인 기술력에서 비롯된다. 건물 각 공간의 쾌적도를 예측하는 PMV(Predicted Mean Vote) 알고리즘을 HVAC(냉난방 공조) 제어에 적용하여, 에너지 절감과 사용자 쾌적성이라는 두 마리 토끼를 잡았다.

케빈랩은 이번 해외 실증 성공을 발판 삼아 현지 파트너사와의 협력을 강화하고 있다. 현지에서 에너지 서비스 컴퍼니(ESCO) 사업을 공동 추진하기로 합의했으며, 인도네시아에 진출한 한국 의류 제조 공장에 스마트에너지관리 플랫폼(FEMS)을 적용하는 사업도 공동으로 추진하는 등 즉각적인 수출 성과 창출 가능성을 높였다.





케빈랩 관계자는 "인도네시아는 그린 에너지 분야의 성장 잠재력이 매우 높은 전략적 요충지"라며, "견고한 기술력과 현지 파트너십을 기반으로 아시아 시장을 넘어 글로벌 탄소중립 실현을 선도하는 기업으로 도약할 것"이라고 포부를 밝혔다.





정진 기자 peng1@asiae.co.kr

