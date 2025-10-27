세종테크밸리 '입주기업체협의회' 출범

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

세종 테크밸리 내 입주기업 간 협력과 공동 발전을 도모하는 '세종 테크밸리 입주기업체 협의회'가 27일 공식 출범했다.

입주기업체 협의회에는 세종 테크밸리 내 운영 중인 24개 기업과 지식산업센터 입주기업 2곳 등 모두 26개 기업이 참여한다. 시는 협의회 출범을 계기로 입주기업들의 현장 애로사항을 신속하게 파악하고 공동 현안 해결과 맞춤형 지원을 강화할 방침이다.

이날 협의회는 정관을 채택하고 임원 선출을 통해 공식 운영 기반을 확립했다. 산업단지 운영과 관련된 공동 현안에 대응하며 근로자의 정주 여건 개선과 기업 경쟁력 강화를 위한 다양한 지원사업도 추진할 예정이다.





최민호 시장은 "세종 테크밸리는 첨단기술기업과 혁신 스타트업이 함께 성장하는 산업 생태계의 중심"이라며 "협의회가 기업의 의견을 모으고 실질적 해결방안을 제시하는 협력체로 자리매김하길 기대한다"고 말했다.





충청취재본부 김기완 기자 bbkim998@asiae.co.kr



