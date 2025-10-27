"사용처 늘려도 이용 어려워"…농촌 소비쿠폰 '그림의 떡'

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

정철 전남도의원, 지역화폐·민생쿠폰 간담회

면 단위 지점, 취급 품목 한정돼 어려움 호소

전남도의회 정철 의원(더불어민주당·장성1)이 농촌지역 민생회복 소비쿠폰과 지역화폐의 소비 불편 해소를 위한 제도 개선 필요성을 제기했다.

정 의원은 27일 장성군에서 '민생회복 소비쿠폰 및 지역화폐 사용처 개선을 위한 간담회'를 열고, 농어촌 지역의 고령화와 취약한 소비 인프라로 인한 제도 운용 한계를 논의했다.

정철 전남도의원은 장성군에서 '민생회복 소비쿠폰 및 지역화폐 사용처 개선을 위한 간담회'를 개최했다. 전남도의회 제공

AD

이번 간담회는 민생회복 소비쿠폰과 지역화폐 사용처가 확대됐음에도, 농촌지역에서는 여전히 실질적인 이용이 어렵다는 지적이 이어지는 가운데 마련됐다. 간담회에는 이개호 더불어민주당 의원, 박현숙 전남도의원, 김연수 장성군의원, 전남도 및 장성군 관계 공무원, 장성농협 임직원, 주민 등 60여명이 참석했다.

참석자들은 "읍·면 단위 통합농협 하나로마트에서는 취급 품목이 제한돼 쿠폰과 지역화폐 사용에 어려움이 많다"며 "제도 취지를 살리기 위해 지역사랑상품권 운영지침 개정 등 제도 보완이 필요하다"고 입을 모았다.

정 의원은 "농촌의 소비환경은 도시와 다르다"며 "민생회복 소비쿠폰과 지역화폐 제도 취지를 살리고 지역 현실에 맞는 제도 개선을 위해 도의회 차원에서 정부에 적극 건의하겠다"고 밝혔다.

정부는 지난 8월 21일 민생회복 소비쿠폰 사용 편의를 높이기 위해 전국 하나로마트 779곳과 로컬푸드직매장 252곳을 사용처로 추가 지정했다. 전남에서는 하나로마트 141곳, 로컬푸드직매장 37곳이 포함됐으나, 농촌지역의 접근성과 형평성 강화를 위한 추가 보완이 필요하다는 지적이 이어지고 있다.





AD

한편 민생회복 소비쿠폰은 서민과 중산층의 구매력 회복 및 지역경제 활성화를 위해 정부가 지급하는 소비 지원금으로, 지역화폐와 병행해 사용할 수 있다.





호남취재본부 이준경 기자 lejkg123@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>