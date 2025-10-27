NH투자증권, 글로벌녹색성장기구와 전략적 업무협약 체결

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

NH투자증권은 글로벌녹색성장기구(GGGI)와 녹색기후기금(GCF) 프로그램(FP240)의 성공적 수행을 위한 업무협약(MoU)을 체결했다고 27일 밝혔다.

윤병운 NH투자증권 대표이사(오른쪽)와 김상협 GGGI 사무총장이 GGGI 본사에서 열린 협약식 후 기념 촬영하고 있다. NH투자증권

협약식은 이날 오전 GGGI 본사에서 진행됐으며 윤병운 NH투자증권 사장과 김상협 GGGI 사무총장 등이 참석했다.

지난해 7월 GCF의 제39차 이사회에서 승인 완료된 FP240 '기후테크 기업 해외진출 지원 프로그램'은 개발도상국의 기후대응 기술 접근성을 향상시키고 지역 기후혁신 생태계를 지원하기 위해 마련됐다. GGGI는 전 세계의 지속가능한 경제 성장과 기후변화 대응을 촉진하기 위해 설립된 국제기구로 정부, 기업, 그리고 국제기구들과 협력해 지속 가능한 성장을 위한 정책과 전략을 개발하고 있다.

GGGI는 FP240 사업에서 동남아(라오스, 캄보디아, 베트남, 인도네시아, 필리핀)의 로컬기후기술기업을 발굴하고 역량 강화를 수행할 예정이다. NH투자증권은 이번 협약을 시작으로 GGGI와의 협력 범위를 넓혀가며 다양한 기후금융 프로젝트에서 공동으로 실질적인 성과를 도출할 예정이다. NH투자증권은 FP240 사업에서 글로벌 기후기술기업을 발굴하고 해당 기업 및 기술의 동남아 진출을 지원하는 펀드를 운용할 계획이다.





윤병운 NH투자증권 사장은 "기후 위기 대응 및 녹색 성장은 국제 사회에서 필수적인 이슈가 되어가고 있으며 이를 위한 금융기관의 역할은 그 어느 때보다 중요한 시점"이라며 "이번 협약을 통해 GGGI와의 긴밀한 협력으로 지속가능한 금융 생태계를 구축하고 글로벌 기후변화 대응에 기여할 수 있기를 기대한다"고 밝혔다.





송화정 기자 pancake@asiae.co.kr

