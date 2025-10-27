가리산레포츠파크 레저로 가을 만끽…홍천 레저·캠핑 프로그램 성료

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

강원관광재단-홍천군, 가리산레포츠파크 레저·캠핑 가을 축제 성황

150명 참가자 열광…'레저하고 캠핑가자 IN 홍천' 뜨거운 호응

강원관광재단(대표이사 최성현, 이하 재단)과 홍천군청(군수 신영재, 이하 홍천군)이 주최한 레저하고 캠핑가자 인(IN) 홍천 프로그램이 지난 24일부터 26일까지 홍천강오토캠핑장과 가리산레포츠파크에서 성황리에 개최됐다.

강원관광재단과 홍천군이 주최한 레저하고 캠핑가자 인(IN) 홍천 프로그램이 지난 24일부터 26일까지 홍천강오토캠핑장과 가리산레포츠파크에서 열리고 있다. 강원관광재단 제공

AD

이번 행사에는 총 150여 명의 참가자가 참여해 캠핑과 다양한 레저 체험을 즐기며 홍천의 가을 정취를 만끽했다.

참가자들은 요리 경연대회를 통해 자신만의 개성 있는 캠핑 요리를 선보였으며, 가을밤의 버스킹 공연을 즐기며 추억을 쌓았다. 또한 가리산레포츠파크에서 집라인, 포레스트 어드벤처, 서바이벌 등의 다채로운 레저 프로그램이 진행되어 큰 호응을 얻었다.

한편, 지난 행사와 마찬가지로 한국환경공단 강원환경본부에서 '가치순환 함께 나눔' 이벤트를 추진했다. 참가자들이 소형가전을 폐기하면 친환경 세정 세트를 증정하는 방식으로 자원순환과 환경보호의 중요성을 함께 알렸다.

최성현 강원관광재단 대표이사는 "홍천은 다양한 레저 체험할 수 있는 최적의 장소이다"며 "많은 방문객이 홍천을 찾고, 캠핑과 레저를 즐기며 홍천의 자연과 매력을 느껴보셨길 바란다"고 전했다.





AD

마지막 레저하고 캠핑가자는 양구(인문학마을 캠핑장)에서 운영될 예정이다. 자세한 일정 및 참가 신청은 강원관광재단 누리집 공지사항에서 확인할 수 있다.





춘천=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>