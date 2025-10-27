광주교통공사 "31일, 양동시장 가면 지하철 무료"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

민생회복·대중교통 활성화…"지역축제와 동행"

'전통시장 이용의 날' 포스터. 광주교통공사 제공

광주교통공사(사장 조익문)는 오는 31일 광주 서구 양동시장에서 '10월 전통시장 이용의 날' 행사를 펼치며 골목상권 활성화와 대중교통 이용문화 확산에 나선다.

27일 공사에 따르면 '양동통맥축제'와 연계해 오는 31일 오후 5~7시 축제 현장에서 당일 1만원 이상 구매 고객에게 오는 12월 31일까지 사용 가능한 도시철도 1회 무료 이용권을 증정한다.

공사 관계자는 "소비침체 극복과 친환경 교통수단 활용 장려를 위해 지역 축제와 연계한 다양한 프로그램을 운영하고 있다"며 "많은 시민들이 광주도시철도와 함께 즐거운 가을밤을 만끽하시길 바란다"고 말했다.





한편 공사는 지난달 광주송정역을 시작으로 매월 역세권 인근 상권과 협업해 '전통시장 이용의 날'을 운영하고 있으며, 이를 통해 민생경제 회복과 녹색 교통수단 이용 촉진에 이바지하고 있다.





