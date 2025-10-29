동아쏘시오그룹, 직원 스트레스 해소 위한 '콜론디 캠프' 확대 운영

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

팀장급 직원 대상…팀원·상사 추천 후 추첨 통해 선발

자연 친화적 숙소 및 디톡스 스파 등 힐링프로그램 운영

동아쏘시오그룹은 팀장급 직원들이 스트레스 상황에서 벗어날 수 있도록 돕는 ':D(콜론디) 캠프'의 확대 운영에 나섰다고 29일 밝혔다.

지난해 ':D(콜론디) 캠프'에 참여한 동아쏘시오그룹 팀장급 직원들이 힐링프로그램에 참여하고 있다. 동아쏘시오그룹

콜론디 캠프는 팀장급 직원들이 일상 업무에서 잠시 벗어나 재충전하고 현업에 몰입할 수 있도록 하는 힐링프로그램들로 구성됐다. 업무에 지친 팀장들에게 휴식을 부여해 정신적, 신체적 회복을 제공하는 것을 목표로 한다. 처음 시행된 지난해엔 1회 운영에 그쳤지만, 올해는 상·하반기에 한번씩 총 2회로 확대됐다.

동아쏘시오그룹은 구성원들의 생애 설계를 돕고 삶과 일의 균형을 위해 ▲동아제약▲동아에스티 ▲동아에코팩 ▲용마로지스 ▲아벤종합건설 ▲한국신동공업 등 그룹사 대상으로 생애 기초 5대 영역(건강·가족·여가·재무·은퇴)으로 구성된 생애주기 맞춤형 프로그램을 운영하고 있다. 콜론디 캠프는 생애설계지원프로그램 중 하나로, 건강 영역에 해당한다.

콜론디 캠프 참여를 위해선 팀원이나 상사의 추천이 필요하다. 팀원이나 상사는 소속 팀장을 추천하는 이유와 응원 메시지를 작성해 제출해야 한다. 이후 추천을 받은 이들을 대상으로 추첨을 통해 최종 선발된다.

동아쏘시오그룹은 참여자들을 위해 자연 친화적 숙소를 제공하고 스트레스 관리 강연, 웰니스 요가, 디톡스 스파 등 힐링프로그램을 운영한다. 프로그램에 참여한 이들은 "일상에 지친 몸과 마음이 치유되는 시간이었다"는 소감을 전했다.





동아쏘시오그룹 관계자는 "팀을 이끌며 다양한 스트레스 상황에 놓인 팀장들이 잠시나마 현업에 대한 고민은 뒤로하고 긍정적인 멘탈과 건강한 신체 관리로 스트레스를 해소하기를 기대한다"며 "현업에 돌아가서도 힘차게 내디디고 전진할 수 있는 힘을 콜론디 캠프에서 얻어 가기를 바란다"고 했다.





최태원 기자 peaceful1@asiae.co.kr

