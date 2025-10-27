"경찰이 권력의 도구로"…이진숙 전 방통위원장 3차 조사 출석

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

공직선거법·국가공무원법 위반 혐의를 받는 이진숙 전 방송통신위원장이 경찰의 3차 조사에 출석했다.

연합뉴스

AD

서울 영등포경찰서는 27일 오후 1시 이 전 위원장을 피의자 신분으로 소환했다.

이 전 위원장은 조사 15분 전 영등포서 앞에서 "2~3평 유치장에서 2박3일을 지내고 보니 경찰이 권력의 도구로 사용될 수도 있겠다, 정말 위험하다 생각했다"며 "지금 경찰을 보면 불안하고 공포를 느낀다"고 입장을 밝혔다.

이 전 위원장은 지난 3월 자신이 올린 페이스북 글을 두고 "이재명 전 민주당 대표가 마은혁 헌법재판관을 임명하지 않은 최상목 대행을 직무유기 현행범이라 비판한 것을 보고 '만약 최상목 대행이 직무유기 현행범이라면 방통위 상임위를 임명하지 않은 민주당 의원, 대표가 직무유기 현행범이다'라는 논리를 얘기한 것"이라고 설명했다.





AD

이 전 위원장은 지난해 9~10월과 올해 3~4월 보수 성향 유튜브와 페이스북 계정 등을 통해 정치적으로 편향된 발언을 하거나 사전 선거운동을 한 혐의로 지난 2일 자택에서 체포됐다. 이 위원장은 구금 상태로 2번의 조사를 받은 뒤, 4일 체포적부심사를 거쳐 법원 명령으로 석방됐다.





이은서 기자 libro@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>