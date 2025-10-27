이규호 코오롱 부회장, APEC 미래 헬스케어 로드맵 제시

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

BHWG 의장 맡아 공동 로드맵 완성

AI·데이터·바이오 결합 7대 전략 제시

경주 APEC 정상회의 공식 논의 예정

이규호 코오롱그룹 부회장이 의장으로 이끈 아시아태평양경제협력체(APEC) 기업인자문위원회(ABAC) 바이오헬스케어 워킹그룹(BHWG)이 각국 정상에게 제출할 '스마트하고 포용적인 헬스케어 로드맵'을 최종 확정했다. 우리 민간기업이 APEC 보건 의제 형성에 주도적 역할을 한 것은 이례적인 사례로 평가된다.

코오롱그룹은 부산에서 열린 ABAC 제4차 회의에서 BHWG가 APEC 역내의 고령화, 만성질환, 보건격차 등 복합적 과제에 대응하기 위한 공동 헬스케어 로드맵을 도출했다고 27일 밝혔다. 이 부회장은 올해 처음 신설된 BHWG의 의장을 맡아 논의를 주도하며, 바이오테크 혁신 가속화·보건 네트워크 연결·포용적 보건격차 해소·공공-민간 파트너십 등 4대 과제를 중심으로 논의를 이어왔다.

이규호 코오롱그룹 부회장이 지난 26일 부산에서 개최된 2025 APEC 기업인자문위원회(ABAC) 4차 회의에서 환영사를 하고 있다. 이 부회장은 올해 신설된 ABAC 바이오헬스케어워킹그룹(BHWG) 의장으로 활동해왔다. 코오롱그룹 제공

AD

이날 부산 아난티코브에서 열린 회의에는 대만의 테드 창 콴타컴퓨터 최고기술책임자(CTO), 일본의 스즈키 준 데이진 특별고문, 미국 APEC센터의 모니카 웨일리 센터장 등 글로벌 보건·바이오 전문가 20여명이 참석했다. 참석자들은 올해 호주 브리즈번, 캐나다 토론토, 베트남 하이퐁 등에서 열린 세 차례 ABAC 회의와 9월 APEC 보건과경제고위급회의 논의를 종합해, 한국이 주도한 헬스케어 로드맵을 승인했다.

이번 로드맵은 ▲헬스데이터 기반의 증거중심 정책 수립 ▲바이오테크놀로지를 활용한 정밀의료 확대 ▲인공지능(AI)을 통한 의료 효율성 제고 ▲공급망 회복력 강화 ▲지속가능한 보건재정 확보 ▲뇌 건강 위기 대응 ▲의료 접근성 확대 등 7대 전략축으로 구성됐다. 단기(1~3년), 중기(3~7년), 장기(7~15년)에 걸친 실행 계획이 포함돼 있다. 관련 내용은 오는 31일 경주에서 열리는 APEC 정상회의에서도 논의될 예정이다.

이규호 부회장은 "APEC 역내 고령화 문제에 대응하기 위해 보건은 억제해야 할 비용이 아니라 미래를 위한 전략적 투자"라며 "디지털 혁신과 포용성 강화를 통해 지속가능하고 회복력 있는 헬스케어 시스템을 구축해야 한다"고 말했다. 그는 또 "로드맵 완성 이후 각국 보건정책 입안자들과의 지속적 대화가 중요하다"며 "이번 논의를 계기로 APEC 내 보건의료 협력이 한층 강화될 것으로 기대한다"고 덧붙였다.





AD

코오롱그룹은 바이오 신약 개발 역량을 기반으로 글로벌 헬스케어 사업을 확장하고 있다. 대표 파이프라인인 골관절염 세포유전자치료제 'TG-C'는 지난해 미국 임상 3상 환자 투약을 마쳤다. 2027년 미국 식품의약국(FDA)에 품목허가를 신청할 계획이다.





조성필 기자 gatozz@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>