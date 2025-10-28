세탁기·에어컨은 역시 LG전자…주거생활플랫폼은 '홈닉'

[2025 NBCI]세탁기는 'LG 트롬', 에어컨도 'LG 휘센'

신규 업종 주거생활플랫폼에선 '홈닉' 1위

LG전자가 세탁기와 에어컨 업종에서 올해 국가브랜드경쟁력지수(NBCI) 1위를 차지했다. 이번에 신규 추가된 업종인 주거생활플랫폼에선 삼성물산의 '홈닉'이 이름을 올렸다.

LG전자의 세탁기 트롬

세탁기 업종 올해 NBCI 1위는 LG전자의 트롬이다. LG전자는 'LG 트롬 AI 오브제컬렉션 워시타워' 신제품에 더욱 정교해진 인공지능(AI)을 적용해 사용은 편리하게 하고 옷감 손상은 줄였다. 이 제품은 전원 연결 상태에서 세탁물을 넣으면 약 3초 만에 세탁량을 파악하고 코스별 예상 세탁 시간을 바로 안내한다. 사용 패턴을 학습해 쓸수록 더 정확하게 예상 소요 시간을 안내하는 'AI 시간 안내' 기능이다. 또한 세탁량을 파악해 세제와 유연제를 자동 투입할 뿐만 아니라 세탁 과정에서 세탁수의 탁도를 기반으로 오염 정도를 실시간으로 분석해 필요시 세제를 추가 투입하기도 한다. LG전자의 핵심 부품 기술력과 AI가 결합한 'AI DD모터'는 세탁물 재질과 세탁량 등을 분석해 가장 깨끗하게 세탁되면서도 옷감 손상이 덜한 방법으로 세탁한다. 탈수 코스에서도 진동을 줄이는 동시에 세탁물이 뭉치는 현상을 줄여주는 역할을 한다.

AI 워시타워는 고객이 자주 사용하는 세탁 코스와 옵션을 학습해 'My 코스'를 자동 생성해주기도 한다. LG전자는 물을 100℃까지 끓여 미세 스팀 입자를 만드는 '트루스팀' 기능도 세탁기에 탑재했다. 스팀으로 유해 세균을 제거하고 세탁물의 구김도 줄일 수 있어서다. 기존 대비 60% 큰 7인치 디스플레이를 적용해 정보 확인도 편하다.

LG전자의 창호형 에어컨

LG전자는 에어컨 업종에서도 LG 휘센으로 1위에 올랐다. LG전자의 스탠드 에어컨 '휘센 쿨' 신제품은 AI가 고객의 생활 환경과 사용 패턴을 학습해 최적의 바람을 제공하는 'AI 바람'이 특징이다. 사용 후에는 남을 수 있는 내부 습기를 자동으로 건조하는 'AI 건조'로 위생 관리까지 신경 썼다. 또한 LG 씽큐(LG ThinQ) 애플리케이션을 통해 '절전 플래너' 서비스도 제공하고 있다. 절전 플래너는 시작일과 종료일, 하루 사용 시간과 전력 사용량을 설정하면 목표치 초과 시 알림을 보내 에너지 절약을 돕는다. 이 제품은 관리의 번거로움을 줄이고 위생 걱정 없는 구독으로도 이용할 수 있다. 케어 전문가가 정기적으로 방문해 ▲분해 세척 ▲필터 세척 및 교체 ▲냉방 성능 점검 등 관리를 체계적으로 수행한다. 세척 과정에는 피톤치드와 자외선(UV) 케어로 살균 효과를 높였다.

LG전자는 스탠드나 벽걸이 에어컨 설치가 어려운 공간에서도 AI 냉방을 경험할 수 있도록 창호형과 이동식 에어컨도 선보인다. 특히 이동식 에어컨은 에너지소비효율 1등급을 획득했다. 흡기와 배기 호스를 분리한 구조로 기존 단일 호스 방식보다 냉방 효율은 약 35% 향상됐으며, 소비전력은 약 33% 줄어 전기요금 부담을 낮췄다.

삼성물산의 아파트 주거 플랫폼 '홈닉'

주거생활플랫폼 업종 1위인 홈닉은 삼성물산의 아파트 주거 플랫폼이다. 삼성물산은 기존 래미안 단지에서 제공하던 이 서비스를 아파트아이와의 협업을 통해 전국 3만개 아파트 단지에서 사용할 수 있도록 서비스를 확대했다.

홈닉의 '아파트케어' 서비스는 입주나 생활에서 발생하는 다양한 수리, 교체와 같은 문제를 래미안의 전문가들이 직접 방문해 해결해주는 유상 서비스로 래미안에 살지 않아도 프리미엄 서비스를 경험할 수 있다. 현관, 욕실, 주방의 수선과 수리, 전기 제품 교체, 빌트인 가구 부품 교체 등을 홈닉 또는 아파트아이 앱을 통해 접수하면 래미안의 숙련된 엔지니어가 방문해 서비스를 제공한다.





'홈닉 공동구매' 서비스는 검증된 제휴사의 상품과 서비스를 선별해 아파트의 라이프사이클에 맞춰 적기에 제공하는 서비스다. 지역사회와의 상생을 목표로 고객과 지역 상권이 직접 제안하는 형태의 공동 구매도 포함한다. '스타일갤러리'는 래미안의 설계·디자인 역량을 바탕으로 엄선된 브랜드와의 협업을 통해 공간에 최적화된 홈스타일링을 제안한다. 이 밖에도 단지 내 유휴공간을 갤러리로 활용해 그림 작품을 감상하고, 홈닉 앱에서 원하는 그림을 구매할 수 있는 '아트갤러리', 홈닉 사용자만을 위한 멤버십 서비스인 '홈니커스 클럽' 등의 서비스도 제공한다.





김철현 기자 kch@asiae.co.kr

